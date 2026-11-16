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Kitzbüheler Anzeiger
Feuerwehr Oberndorf Leistungsprüfung

Feuerwehr Oberndorf besteht Leistungsprüfung in Silber.

Foto: BFV Kitzbühel

Oberndorf

16. November 2026

Feuerwehr Oberndorf: 14 Mitglieder holen Silber

14 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf stellten bei der Technischen Leistungsprüfung Form B in Silber ihr Können unter Beweis. Die intensive Vorbereitung machte sich bezahlt.

Seit Anfang September hatten sich die Feuerwehrmitglieder wöchentlich auf die Prüfung vorbereitet. Da die Mannschaft in zwei Gruppen antrat, war besondere Flexibilität gefragt. Nahezu jeder Teilnehmer musste sämtliche Positionen beherrschen, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Bei der Technischen Leistungsprüfung gilt es, die genaue Lagerung der Geräte in den Einsatzfahrzeugen zu kennen und einen simulierten Unfalleinsatz möglichst rasch und fehlerfrei abzuarbeiten.

Die intensive Vorbereitung zahlte sich aus: Beide Gruppen absolvierten die Prüfung erfolgreich. Die Leistungsabzeichen in Silber wurden von Bezirksfeuerwehrkommandant OBR Andreas Schroll überreicht. Als Bewerter waren Hannes Sandbichler, Michael Ebner und Matthias Sulzenbacher im Einsatz. Der Bezirksfeuerwehrverband Kitzbühel gratulierte allen Teilnehmern zur bestandenen Prüfung.

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