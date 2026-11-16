Zum Inhalt springen
Job AnzeigerImpulsTrendig MagazinServus
Aktuelles
Meldungen
Wirtschaft
Kultur
Bezirk
Sport
Exklusiv
  1. Home
  2. Bezirk
  3. EKIZ St. Johann: Neuer Standort ab Jänner 2027
Kitzbüheler Anzeiger
EKIZ St. Johann ist umgezogen

Das Eltern-Kind-Zentrum (EKIZ) St. Johann bekommt ein neues Zuhause.

Foto: EKiZ St. Johann in Tirol

St. Johann

16. November 2026

EKIZ St. Johann: Neuer Standort ab Jänner 2027

Was 2023 mit einer Idee und viel Herzblut begann, ist durch unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit und das Engagement vieler helfender Hände zu einem lebendigen Treffpunkt für Familien in der gesamten Region gewachsen. Heute bietet das Eltern-Kind-Zentrum St. Johann ein vielfältiges Angebot rund um Schwangerschaft, Elternschaft und kindliche Entwicklung.

Nun steht für das Eltern-Kind-Zentrum (EKIZ) St. Johann ein weiterer Schritt bevor: Ab Jänner 2027 wird das Kursangebot in den neuen Räumlichkeiten in der Innsbrucker Straße 4 stattfinden.

Mehr Platz für Familien
Der neue Standort bietet barrierefreie Räumlichkeiten und mehr Platz für bestehende und zusätzliche Kursangebote. Damit möchte das EKIZ sein Programm rund um Schwangerschaft, Elternschaft und kindliche Entwicklung schrittweise erweitern.

Ein besonderes Anliegen bleiben die offenen und kostenlosen Begegnungsmöglichkeiten wie das Babycafé. Hier können Eltern Kontakte knüpfen, Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig unterstützen.

Vielfältiges Kursangebot
Auch in den kommenden Wochen stehen verschiedene Veranstaltungen auf dem Programm. Am 11. und 12. Dezember findet ein Mobbingpräventionskurs für Kinder statt. Am 14. Dezember folgt ein kostenloser Onlinevortrag zur Förderung von Babys und Kleinkindern. Weitere Angebote sind ein Infocafé am 17. Dezember, Beckenbodentraining am 18. Dezember sowie ein Geburtsvorbereitungskurs am 16. und 17. Jänner.

Weitere Artikel:

Seniorenbund am Lago Maggiore

Bezirk

14.11.2026

Seniorenbund Kitzbühel am Lago Maggiore

52 Teilnehmer erkundeten bei der Bezirksreise des Seniorenbundes den Lago Maggiore. Zu den Höhepunkten zählten die Borromäischen Inseln mit der Isola Bella und eine spektakuläre Zugfahrt durch das Centovalli.

Mittelschüler Kitzbühel in Südtirol

Kitzbühel

13.11.2026

Mittelschule Kitzbühel auf Projekttagen in Südtirol

Die Klassen 3a, 3b und 3c der Mittelschule Kitzbühel erkundeten bei Projekttagen Südtirol. Neben dem Besuch der Partnerschule in Toblach standen Ötzi im Archäologiemuseum Bozen und Schloss Tirol auf dem Programm.

Feuerwehr Reserve

Kitzbühel

13.11.2026

Kameradschaftsabend der Feuerwehr Kitzbühel

Die Reserve der Feuerwehr Kitzbühel traf sich zum traditionellen Kameradschaftsabend. Im Mittelpunkt standen fünf langjährige Mitglieder, die 2026 ihren 70., 80. oder 90. Geburtstag feierten. Auch aktuelle Entwicklungen wurden vorgestellt.

Neuer Ortsbauernrat Oberndorf

Oberndorf

13.11.2026

Oberndorfer Bauern auf Lehrfahrt

35 Teilnehmer aus Oberndorf reisten zu einer landwirtschaftlichen Lehrfahrt in den Raum Ried in Oberösterreich. Sie besichtigten eine Besamungsstation, ein Milchqualitätslabor und einen Milchviehbetrieb.

Luftgewehrschießen younion

Bezirk

12.11.2026

Younion Kitzbühel lud zum Luftgewehrschießen

Die younion-Bezirksgruppe Kitzbühel lud zum traditionellen Luftgewehrschießen. 24 Teilnehmer stellten ihre Treffsicherheit unter Beweis. Eine Jugendliche gewann das Damenfinale, Johann Treichl holte die Ehrenscheibe.

Repaircafe StJohann Klausner1

St. Johann

11.11.2026

Ein Zeichen der Nachhaltigkeit

Bereits zum 23. Mal wurde im St. Johanner Jugendzentrum beim „Repair Café“
geschraubt, getauscht und gestöbert.

Neues Gefahrgutfahrzeug Feuerwehr Kitzbühel

Kitzbühel

11.11.2026

Neues Fahrzeug für die Feuerwehr

Da strahlte Kitzbühels Stadtfeuerwehrkommandant Andreas Reisch und seine Mannschaft um die Wette –dieser Tage konnten die Kitzbüheler in der Landesfeuerwehrschule in Telfs ein neues Gefahrgutfahrzeug (GGFA)übernehmen. Am Freitagabend wurde das neue Fahrzeug im Rahmen eines kleinen Festaktes gemeinsam mit den Vertretern der Stadt, u.a. Bürgermeister Klaus Winkler, in den Dienst gestellt.
Das Fahrzeug ist zwar in Kitzbühel stationiert, kommt aber bei Bedarf im gesamten Bezirk und darüber hinaus zum Einsatz. Damit übernimmt die Feuerwehr der Gamsstadt eine wichtige überörtliche Aufgabe für die Sicherheit der Region. Der neue Lkw ersetzt seinen Vorgänger, der seit 1996 im Dienst stand und damit fast 30 Jahre im Einsatz war. Das moderne, allradgetriebene Fahrzeug verfügt über einen 320-PS-Motor und eine umfangreiche Spezialausrüstung. An Bord sind unter anderem Chemikalienschutz-
anzüge, Pressluftatmer und Dekontaminationsausstattung.
Gefahrguteinsätze können überall auftreten – etwa in Gewerbe- und Industriebetrieben, in Tourismusunternehmen, bei Schwimmbadanlagen oder auf Straße und Schiene. Als Stützpunktfeuerwehr stellt Kitzbühel das Fahrzeug im gesamten Bezirk zur Verfügung.
Die Übernahme bringt allerdings auch einen erheblichen Ausbildungsaufwand mit sich. Die Mannschaft muss unter anderem speziell geschult werden und die Einsatzbereitschaft dauerhaft sicherstellen. mak

Erbsensuppe
ABO PUR

Bezirk

10.11.2026

Kulinarische Zeitreise zur guten, alten Erbsensuppe

Der Skihütten-Klassiker ist reich an Proteinen und Ballaststoffen und wärmt an klirrend kalten Wintertagen.

E-Paper
Aktuelles