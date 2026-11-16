Das Eltern-Kind-Zentrum (EKIZ) St. Johann bekommt ein neues Zuhause.
EKIZ St. Johann: Neuer Standort ab Jänner 2027
Was 2023 mit einer Idee und viel Herzblut begann, ist durch unzählige Stunden ehrenamtlicher Arbeit und das Engagement vieler helfender Hände zu einem lebendigen Treffpunkt für Familien in der gesamten Region gewachsen. Heute bietet das Eltern-Kind-Zentrum St. Johann ein vielfältiges Angebot rund um Schwangerschaft, Elternschaft und kindliche Entwicklung.
Nun steht für das Eltern-Kind-Zentrum (EKIZ) St. Johann ein weiterer Schritt bevor: Ab Jänner 2027 wird das Kursangebot in den neuen Räumlichkeiten in der Innsbrucker Straße 4 stattfinden.
Mehr Platz für Familien
Der neue Standort bietet barrierefreie Räumlichkeiten und mehr Platz für bestehende und zusätzliche Kursangebote. Damit möchte das EKIZ sein Programm rund um Schwangerschaft, Elternschaft und kindliche Entwicklung schrittweise erweitern.
Ein besonderes Anliegen bleiben die offenen und kostenlosen Begegnungsmöglichkeiten wie das Babycafé. Hier können Eltern Kontakte knüpfen, Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig unterstützen.
Vielfältiges Kursangebot
Auch in den kommenden Wochen stehen verschiedene Veranstaltungen auf dem Programm. Am 11. und 12. Dezember findet ein Mobbingpräventionskurs für Kinder statt. Am 14. Dezember folgt ein kostenloser Onlinevortrag zur Förderung von Babys und Kleinkindern. Weitere Angebote sind ein Infocafé am 17. Dezember, Beckenbodentraining am 18. Dezember sowie ein Geburtsvorbereitungskurs am 16. und 17. Jänner.