Claudia Hagsteiner bleibt Chefin der Kinderfreunde Tirol

Vor Kurzem fand auf der Hungerburg in Innsbruck die Landeskonferenz der Kinderfreunde Tirol statt. Delegierte aus ganz Tirol sowie Ehrengäste aus der Politik folgten der Einladung in das Haus der Freundschaft, um gemeinsam auf die vergangenen Jahre zurückzublicken und die Weichen für die Zukunft zu stellen.



Im Rahmen der Konferenz wurde auch der Landesvorstand für die kommende Funktionsperiode gewählt. Die bisherige Landesvorsitzende und Landtagsabgeordnete Claudia Hagsteiner wurde von den Delegierten erneut mit dem Vorsitz betraut. Gemeinsam mit ihrem Team wird sie die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre fortsetzen und die Interessen von Kindern und Familien in Tirol weiterhin mit Nachdruck vertreten.



„Die Kinderfreunde Tirol stehen für die Rechte von Kindern, gelebte Vielfalt und ein starkes Miteinander. Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Delegierten und darauf, gemeinsam mit unserem engagierten Team die Zukunft aktiv mitzugestalten“, betonte Hagsteiner nach ihrer Wiederwahl.



In den vergangenen Jahren konnten die Kinderfreunde Tirol ihr Angebot kontinuierlich ausbauen und zahlreiche Projekte umsetzen. Mit der Wiederwahl der Vorsitzenden setzen die Kinderfreunde Tirol auf Kontinuität und eine klare Ausrichtung für die kommenden Jahre.



Ein besonderer Schwerpunkt wird dabei auf der Stärkung des Ehrenamts liegen. Die vielen ehrenamtlich Engagierten bilden das Rückgrat der Kinderfreunde und leisten tagtäglich einen wertvollen Beitrag für Kinder, Familien und das gesellschaftliche Miteinander in Tirol. Mit der Kampagne „Bock auf Ehrenamt?“ möchten die Kinderfreunde Tirol verstärkt Menschen für freiwilliges Engagement begeistern und neue Ehrenamtliche gewinnen.



Die Kinderfreunde Tirol blicken optimistisch in die Zukunft und werden ihren erfolgreichen Weg als starke Interessenvertretung für Kinder und Familien konsequent weiterführen.