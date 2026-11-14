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Kitzbüheler Anzeiger
Seniorenbund am Lago Maggiore

Seniorenbund auf Entdeckungsreise am Lago Maggiore.

Foto: Hans Brandstätter

Bezirk

14. November 2026

Seniorenbund Kitzbühel am Lago Maggiore

Die Bezirksreise des Seniorenbundes führte an den Lago Maggiore. Bei schönem Herbstwetter erkundeten die 52 Teilnehmer die Region und ihre Sehenswürdigkeiten. Ein Höhepunkt der Reise war der Besuch von drei der fünf Borromäischen Inseln. Besonders beeindruckte die Isola Bella mit ihrem Sommerpalast, in dem einst auch Napoleon übernachtete. Zahlreiche Kunstschätze, aufwendig gestaltete Grotten und großzügige Terrassengärten gab es dort zu entdecken.

Ein weiteres Erlebnis war die zweistündige Zugfahrt von Locarno nach Domodossola durch das Centovalli. Die Strecke führte vorbei an tiefen Schluchten und bot Ausblicke auf schneebedeckte Dreitausender. Einige Teilnehmer erklommen zudem die 35 Meter hohe Statue des heiligen Karl Borromäus über eine Wendeltreppe. Bei warmem Herbstwetter genossen die 52 Reiseteilnehmer unter der Leitung der erfahrenen Reiseleiterin Lisa die gemeinsamen Ausflugstage.

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Das Fahrzeug ist zwar in Kitzbühel stationiert, kommt aber bei Bedarf im gesamten Bezirk und darüber hinaus zum Einsatz. Damit übernimmt die Feuerwehr der Gamsstadt eine wichtige überörtliche Aufgabe für die Sicherheit der Region. Der neue Lkw ersetzt seinen Vorgänger, der seit 1996 im Dienst stand und damit fast 30 Jahre im Einsatz war. Das moderne, allradgetriebene Fahrzeug verfügt über einen 320-PS-Motor und eine umfangreiche Spezialausrüstung. An Bord sind unter anderem Chemikalienschutz-
anzüge, Pressluftatmer und Dekontaminationsausstattung.
Gefahrguteinsätze können überall auftreten – etwa in Gewerbe- und Industriebetrieben, in Tourismusunternehmen, bei Schwimmbadanlagen oder auf Straße und Schiene. Als Stützpunktfeuerwehr stellt Kitzbühel das Fahrzeug im gesamten Bezirk zur Verfügung.
Die Übernahme bringt allerdings auch einen erheblichen Ausbildungsaufwand mit sich. Die Mannschaft muss unter anderem speziell geschult werden und die Einsatzbereitschaft dauerhaft sicherstellen. mak

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