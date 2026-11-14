Seniorenbund auf Entdeckungsreise am Lago Maggiore.
Seniorenbund Kitzbühel am Lago Maggiore
Die Bezirksreise des Seniorenbundes führte an den Lago Maggiore. Bei schönem Herbstwetter erkundeten die 52 Teilnehmer die Region und ihre Sehenswürdigkeiten. Ein Höhepunkt der Reise war der Besuch von drei der fünf Borromäischen Inseln. Besonders beeindruckte die Isola Bella mit ihrem Sommerpalast, in dem einst auch Napoleon übernachtete. Zahlreiche Kunstschätze, aufwendig gestaltete Grotten und großzügige Terrassengärten gab es dort zu entdecken.
Ein weiteres Erlebnis war die zweistündige Zugfahrt von Locarno nach Domodossola durch das Centovalli. Die Strecke führte vorbei an tiefen Schluchten und bot Ausblicke auf schneebedeckte Dreitausender. Einige Teilnehmer erklommen zudem die 35 Meter hohe Statue des heiligen Karl Borromäus über eine Wendeltreppe. Bei warmem Herbstwetter genossen die 52 Reiseteilnehmer unter der Leitung der erfahrenen Reiseleiterin Lisa die gemeinsamen Ausflugstage.