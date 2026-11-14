Seniorenbund Kitzbühel am Lago Maggiore

Neues Fahrzeug für die Feuerwehr

Da strahlte Kitzbühels Stadtfeuerwehrkommandant Andreas Reisch und seine Mannschaft um die Wette –dieser Tage konnten die Kitzbüheler in der Landesfeuerwehrschule in Telfs ein neues Gefahrgutfahrzeug (GGFA)übernehmen. Am Freitagabend wurde das neue Fahrzeug im Rahmen eines kleinen Festaktes gemeinsam mit den Vertretern der Stadt, u.a. Bürgermeister Klaus Winkler, in den Dienst gestellt.

Das Fahrzeug ist zwar in Kitzbühel stationiert, kommt aber bei Bedarf im gesamten Bezirk und darüber hinaus zum Einsatz. Damit übernimmt die Feuerwehr der Gamsstadt eine wichtige überörtliche Aufgabe für die Sicherheit der Region. Der neue Lkw ersetzt seinen Vorgänger, der seit 1996 im Dienst stand und damit fast 30 Jahre im Einsatz war. Das moderne, allradgetriebene Fahrzeug verfügt über einen 320-PS-Motor und eine umfangreiche Spezialausrüstung. An Bord sind unter anderem Chemikalienschutz-

anzüge, Pressluftatmer und Dekontaminationsausstattung.

Gefahrguteinsätze können überall auftreten – etwa in Gewerbe- und Industriebetrieben, in Tourismusunternehmen, bei Schwimmbadanlagen oder auf Straße und Schiene. Als Stützpunktfeuerwehr stellt Kitzbühel das Fahrzeug im gesamten Bezirk zur Verfügung.

Die Übernahme bringt allerdings auch einen erheblichen Ausbildungsaufwand mit sich. Die Mannschaft muss unter anderem speziell geschult werden und die Einsatzbereitschaft dauerhaft sicherstellen. mak