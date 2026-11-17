Ende Oktober fand im Feuerwehrstüberl in St. Jakob die Jahreshauptversammlung der Kameradschaft statt. Obmann Michael Eibl begrüßte zahlreiche Ehrengäste und blickte auf die Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück. Besonders bedankte er sich bei den Mitgliedern für die Teilnahme an den Ausrückungen sowie bei der Musikkapelle für die musikalische Gestaltung der Bergmesse auf der Buchensteinwand.



Auch Bürgermeister Franz Wallner würdigte das Engagement der Kameradschaft. Die traditionelle Bergmesse am ersten Sonntag im August war wieder gut besucht. Insgesamt 21 Fahnenabordnungen, darunter auch eine Gruppe der Alpini aus dem Trentino, nahmen daran teil. Ein besonderer Dank galt Peter Huetz und Werner Egger für die Sanierung des Heimkehrerkreuzes auf der Buach.



Bei den anschließenden Neuwahlen wurden Obmann Michael Eibl und sein Stellvertreter Peter Huetz ebenso einstimmig bestätigt wie Fähnrich Werner Egger, Kassier Alfred Flatscher, Schriftführer Bernhard Embacher und Marketenderin Traudi Egger. Als Kassierstellvertreter fungiert weiterhin Bernhard Embacher, als Schriftführerstellvertreter Alfred Flatscher.



Bezirksobmann Reinhard Foidl gratulierte dem wiedergewählten Vorstand und hob die Wallfahrt nach Jochbergwald sowie die Heimkehrermesse auf der „Buach „hervor, die heuer bereits zum 77. Mal stattgefunden hatte. Mit einer gemeinsamen Jause klang die Versammlung aus.