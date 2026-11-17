Bereits zum 30. Mal lud die ÖAAB-Stadtgruppe Kitzbühel zum traditionellen Ganslschießen in das Vereinsheim der Kitzbüheler Schützengilde. Stadtobmann und Vizebürgermeister Gerhard Eilenberger sowie Organisator Markus Glößl begrüßten zahlreiche Mitglieder und Freunde der Veranstaltung.



Für den sportlichen Höhepunkt sorgte Markus Wieser. Er sicherte sich zum dritten Mal hintereinander den Sieg beim Zimmergewehrbewerb. Ein solcher Hattrick war in der Geschichte des Ganslschießens bisher noch keinem Teilnehmer gelungen. Den zweiten Platz belegte Michaela Glößl vor Markus Brettauer-Schwabegger auf Rang drei.



Ein Dank der Veranstalter galt Oberschützenmeister Stefan Hofer und seinem Team für die Durchführung des Schießbewerbs. Im Anschluss ließen die Teilnehmer den Tag bei traditionellen Martini-Gansln gemütlich ausklingen.