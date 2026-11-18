Hauptmann Oliver Wieser präsentierte bei der Generalversammlung der Feller-Schützenkompanie einen umfangreichen Tätigkeitsbericht. Insgesamt rückten die Schützen 13 Mal in Kompaniestärke und zehn Mal mit Fahnenabordnungen aus. Zu den Höhepunkten zählten das Alpenregionsfest am Bergisel und das Bataillonsfest in Jochberg.



Auch im Gemeindeleben war die Kompanie wieder aktiv. Dazu gehörten unter anderem die Ostergrabwache, das Entzünden der Herz-Jesu-Feuer und die Unterstützung bei der Einsiedelei. Eine weitere Tradition ist der Schützenmarsch zur Partnerkompanie nach St. Johann in Ahrn in Südtirol.



Die Kompanie zählt derzeit 243 Mitglieder, davon 159 unterstützende. Gegenüber dem Vorjahr ist die Mitgliederzahl um vier gestiegen. Lisa Hirnsberger und Thomas Schmiedberger wurden nach einem Probejahr offiziell angelobt.



Zwei Mitglieder seit 70 Jahren dabei

Im Mittelpunkt der Versammlung standen die Ehrungen langjähriger Mitglieder. Oj. Johann Hirschbichler, Lt. Hannes Oberschmid und Lt. Christoph Oberschmid wurden für 40 Jahre, Oj. Franz Tratter für 50 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Eine besondere Ehrung erhielten Oj. Fritz Aschacher und Oj. Kurt Wagner: Beide gehören der Kompanie bereits seit 70 Jahren an und wurden mit der Andreas-Hofer-Medaille mit Jahreskranz ausgezeichnet. Die Ehrungen nahmen Bataillonskommandant Major Hans Hinterholzer und Bürgermeister Stefan Seiwald vor.



Christian Steger, Hauptmann der Partnerkompanie St. Johann in Ahrn, betonte in seinen Grußworten die Bedeutung von Kameradschaft, Zusammenhalt und der Weitergabe Tiroler Werte an die nächste Generation.



Auch das kommende Schützenjahr bringt einige Höhepunkte. Bei der 100-Jahr-Feier in Oberndorf sowie beim 50-jährigen Jubiläum der Partnerkompanie St. Johann in Ahrn werden die Feller-Schützen jeweils als Ehrenkompanie ausrücken.