Beim traditionellen Mehrkampf der Kitzbüheler Vereine, der seit 2014 ausgetragen wird, fiel die Entscheidung erst im Stechen. Nach dem Zimmergewehrschießen und Kegeln lagen die Kaiserjäger, der Trachtenverein und die Pensionisten punktegleich an der Spitze. So musste das Watten über den Sieg entscheiden.



Schließlich kam es zum Stechen zwischen dem Vorjahressieger Trachtenverein und den Kaiserjägern. Letztere setzten sich durch und sicherten sich den Wanderpokal von Bürgermeister Klaus Winkler.