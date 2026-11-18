Nicht nur in den großen Karnevalshochburgen wurde am 11. November der Fasching eingeläutet – auch die „Sainihansa Faschingsgaudi“ feierte vergangene Woche mit ihrer Generalversammlung den Auftakt in die närrische Zeit.



Vereinsobfrau und „Faschingsbürgermeisterin“ Nadja Fercher hatte gemeinsam mit ihrem Vorstand zum „Sainihansa Faschingeinleitn“ in die „Feierabend Bar“ geladen. Einige St. Johanner Narren folgten dieser Einladung gerne, galt es doch, eines der bestgehüteten Geheimnisse der Marktgemeinde zu lüften: das Motto für den heurigen Faschingsumzug. „Sainihansalandl im Zeichentrickchaos“ lautet heuer der Schlachtruf. Höhepunkt des Faschingstreibens wird einmal mehr die große „Faschingsgaudi“ am Faschingsdienstag (9. Februar) sein.



Seit der Wiedergründung des St. Johanner Faschingsvereins durch Hubert Haselmaier vor knapp 15 Jahren gehört die Bekanntgabe des Faschingsmottos am 11. November zur Tradition. Für den Faschingsdienstag lässt sich das Komitee jedes Jahr ein neues Thema einfallen. In den vergangenen Jahren reichte die Palette vom „Wilden Westen“ über „Tierisch guat“ und „We are family“ bis zum „Roten Teppich“.



Da dem Komitee rund um „Bürgermeisterin“ Nadja Fercher heuer zunächst der zündende Einfall fehlte, wurden die St. Johanner aufgerufen, eigene Vorschläge einzubringen. Die Resonanz auf den Aufruf in den sozialen Medien war groß. Die Urheber der drei besten Vorschläge wurden zum Faschingsauftakt am 11. November eingeladen.



Markenrecht kompliziert

Doch ganz so einfach gestaltete sich die Sache dann offenbar nicht. „Es hat sich herausgestellt, dass das eingereichte Motto, das uns am besten gefallen hat, doch komplizierter umzusetzen ist, als wir dachten“, klärte Fercher auf.



Märchen, Zauber und Fantasie

Wie sie erklärte, hätte das ursprünglich geplante Faschingsmotto ganz im Zeichen einer bekannten Welt aus Märchen, Zauber und Fantasie gestanden. Der Name des weltbekannten Unterhaltungskonzerns, an den dabei gedacht wurde, darf allerdings aus rechtlichen Gründen nicht verwendet werden. „Wir haben uns wirklich sehr bemüht, haben mehrfach mit entsprechenden Stellen in Wien telefoniert und auch einen Markenanwalt gefragt“, schildert Fercher. Selbst die Anfrage bei der europäischen Zentrale des US-amerikanischen Konzerns verlief im Sand. „Wir haben daher eben nicht diesen Namen verwendet, sondern selbst etwas entwickelt“, so die St. Johannerin.



Kreativität ist also gefragt: Unter dem Motto „Sainihansalandl im Zeichentrickchaos“ soll die närrische Zeit dennoch ganz im Zeichen märchenhafter Figuren, magischer Geschichten und fantastischer Welten stehen. Im Rahmen der närrischen Generalversammlung wurde wie immer auch die beliebte „Krenwuschz“ vergeben. Heuer ging sie an Feierabend-Chefin Liane Omenzetter und ihren Partner Mike Danzl, der die Faschingsgesellschaft mit seinen köstlichen Bosnas verwöhnte.