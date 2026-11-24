Bei der Landesversammlung der Bergrettung Tirol am 14. November in Leutasch wurde die Landesleitung neu gewählt. Delegierte aus 77 der insgesamt 91 Ortsstellen nahmen an der Versammlung teil. Das Team rund um Landesleiter Ekkehard Wimmer erhielt 91 Prozent der Stimmen.



Dank an bisherige Stellvertreterin

Neben Wimmer (Kufstein/Umgebung) wurden Valentin Schiessendoppler (Innsbruck) als erster Stellvertreter und Josef Pig (See) als zweiter Stellvertreter gewählt. Peter Haidacher von der Ortsstelle Kitzbühel übernimmt künftig die Funktion des Finanzreferenten.



Nicht mehr zur Wahl angetreten ist Kathrin Puelacher. Sie war die erste Frau in der Geschichte der Bergrettung Tirol, die in die Landesleitung gewählt wurde.



Die Organisation bedankte sich für ihren Einsatz. Landesleiter Wimmer betonte die Bedeutung der rund 4.600 Bergretterinnen und Bergretter in Tirol und kündigte an, die Rahmenbedingungen für ihre Arbeit weiterzuentwickeln.