Margarethe Cufer besuchte in Innsbruck die Höhere Technische Lehranstalt (HTL) und arbeitete dort ein Jahr als Hochbautechnikerin. Von 1972 bis 1979 studierte sie an der Akademie der bildenden Künste in Wien und erhielt ihr Diplom in der Meisterschule von Prof. Roland Rainer. Gegenüber dem international geschätzten Professor entwickelte sie die „Kunst des Paralleldenkens“, eine gepflegte Form des Widerstandes, die zu einer qualitativ besseren Lösung bei Plan ...