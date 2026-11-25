Ida Langhofer feierte ihren 100. Geburtstag. Zu diesem besonderen Jubiläum gratulierten die Verantwortlichen des Gesundheits- und Sozialsprengels St. Johann–Oberndorf–Kirchdorf.



Beim Besuch erzählte die Jubilarin von ihrer Familie und den Jahren des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg. Seit zehn Jahren wird sie von den Mitarbeiterinnen des Sprengels in allen Bereichen der mobilen Pflege betreut.