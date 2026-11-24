Drei Jubiläen und die Eröffnung eines modernen Pferdestalls: Gleich beide Landeshauptmann-Stellvertreter, Josef Geisler und Philip Wohlgemuth, gaben sich dieser Tage in der Landwirtschaftlichen Lehranstalt (LLA) Weitau neben vielen anderen Gästen die Ehre. Vor 65 Jahren wurde die Schule gegründet, seit 55 Jahren gibt es den Absolventenverein und seit 15 Jahren ist die Weitau die einzige Ausbildungsstätte für Pferdewirte in Westösterreich.



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