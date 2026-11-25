Bei der Verleihung des Ehrenamtspreises am 9. November im Tiroler Landhaus wurde die Homebase St. Johann in der Kategorie „Stärkung des Gemeinschaftslebens“ ausgezeichnet. AK Tirol-Präsident Erwin Zangerl überreichte den Preis und würdigte das vielfältige Engagement des Sozialvereins.



Mit 241 Veranstaltungen im Jahr schafft die Homebase Raum für Begegnung, Kultur und Gemeinschaft. Zudem fließt ein Viertel der Einnahmen an Menschen in Not und soziale Einrichtungen. Insgesamt hatten sich 407 Vereine aus ganz Tirol am Wettbewerb beteiligt.