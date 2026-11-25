Insgesamt 83 Jungbürgerinnen und Jungbürger der Jahrgänge 2005 bis 2008 folgten der Einladung der Marktgemeinde St. Johann. Bürgermeister Stefan Seiwald ging in seiner Ansprache auf die Rechte und Pflichten ein, die mit der Volljährigkeit verbunden sind. Er ermutigte die jungen Erwachsenen, sich aktiv am Gemeinschaftsleben zu beteiligen und Verantwortung zu übernehmen. Gleichzeitig betonte er, dass auch die ältere Generation viel von den Jungen lernen könne ...