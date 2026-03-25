Tirol punktet mit neuen Betriebsansiedlungen und hohen geplanten Investitionen

Der Wirtschaftsstandort Tirol bleibt stark: Im Jahr 2025 begleitete die Standortagentur Tirol 27 neue Betriebsansiedlungen und 13 -erweiterungen. Daraus ergeben sich geplante Investitionen von rund 165 Millionen Euro und fast 400 neue Arbeitsplätze in den nächsten drei Jahren.



Österreich behauptet sich auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten als gefragter Standort für Unternehmen, Forschung und Fachkräfte. Diese Stärke spiegelt sich auch in Tirol wider: Laut aktuellem Bericht der Austrian Business Agency (ABA) wurden 2025 österreichweit 283 Betriebsansiedlungen und -erweiterungen durchgeführt. Rund 14 % davon entfielen auf den Wirtschaftsstandort Tirol.

Die zuständige Standortagentur Tirol führte im Jahr 2025 167 Beratungen im Zusammenhang mit Betriebsansiedlungen und -erweiterungen durch, wovon rund ein Viertel (23,95 %) im selben Jahr umgesetzt wurde.



Erweiterungen als Zeichen wirtschaftlicher Stärke

Mit 13 erfolgreich begleiteten Erweiterungen bestehender Betriebe zeigt sich Tirols Wirtschaft auch 2025 als wachstumsorientiert und innovationsfähig. Diese Erweiterungen führen zu Investitionen von rund 116,2 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren und schaffen 126 neue Arbeitsplätze. Unter anderem trägt die Expansion des Premiumküchenherstellers Bora zu den hohen Gesamtinvestitionen bei, die ein starkes Signal für das Vertrauen in den Standort Tirol setzt.



„Die geplanten Investitionen zeigen, dass Tirol ein stabiler und zukunftsorientierter Wirtschaftsraum bleibt. Die Verbindung von Forschung, Unternehmen und Bildung, gepaart mit der zentralen Lage im Herzen Europas und unserer sehr hohen Lebensqualität wird hier ein einzigartiges und attraktives Umfeld sowohl für Arbeitgeber als auch -nehmer geboten“, so Mario Gerber, Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Digitalisierung.



Neue Ansiedlungen mit Fokus auf Life Sciences

Bei den 27 neuen Betriebsansiedlungen in Tirol stehen Investitionen von 48,4 Millionen Euro und 268 neue Arbeitsplätze im Fokus. Besonders dynamisch entwickelt sich der Bereich Life Sciences: Mit acht neuen Projekten stärkt Tirol seine Position als führenden Standort für Gesundheits- und Biotechnologieunternehmen. Damit wächst auch die Bedeutung des Health Hub Tirol als Plattform für Austausch zwischen Forschung, Wirtschaft und Startups.



„Die Ergebnisse 2025 belegen die kontinuierlich hohe Attraktivität Tirols für nationale und internationale Betriebe. Mit gezielter Unterstützung und einem starken Netzwerk bauen wir auch in den nächsten Jahren den Standort Tirol weiter als Zentrum unternehmerischer Dynamik und Innovation aus“, betont Marcus Hofer, Geschäftsführer der Standortagentur Tirol.



Herkunft und Branchenvielfalt

Neben österreichischen und deutschen Unternehmen entschieden sich 2025 auch mehrere internationale Betriebe – unter anderem aus Europa und Nordamerika – für Tirol als neuen Standort. Die strategischen Schwerpunkte der Ansiedlungen und Erweiterungen liegen neben den Life Sciences in den Bereichen Digitalisierung, alpine Technologien und Nachhaltigkeit – ein Branchenmix, der Tirols Wirtschaft widerstandsfähig und zukunftsfit hält.



Insgesamt wurden im Jahr 2025 167 Beratungsfälle im Zusammenhang mit Betriebsansiedlungen und -erweiterungen von der Standortagentur Tirol betreut.