Tenne- Luxushotel erweitert um Wirtshaus

Mit dem neuen Hotel zur Tenne wird Kitzbühels Hotellerie um ein Fünf-Stern-Haus für 80 Gäste reicher. Nicht nur baulich hat das Bauvorhaben einen wesentlichen Anteil an der Weiterentwicklung der Innenstadt.



So erwarb die deutsche Eigentümerfamilie Dohle nicht nur das Hotel, sondern auch das angrenzende Langer-Haus, um es in das Tenne-Gesamtkonzept zu integrieren. In den Obergeschossen entstehen laut Auskunft von General Manager Heinrich Dominici luxuriöse Hotelzimmer, im Erdgeschoss ein gutbürgerliches Wirtshaus, das Einheimische ansprechen und Hotelgästen eine Alternative zum eleganten Hotel-Restaurant bieten soll.



Eröffnungstermin für Hotel und Wirtshaus ist Dezember 2027.