Die Bauarbeiten für das Hotel zur Tenne liegen im Plan. Im Dezember 2027 soll die neue Nobelherberge samt Wirthaus im bnachbarten Langer-Haus eröffnet werden. Ein weiterer Beitrag für die Entwicklung der Kitzbüheler Innenstadt.
Foto: Alexandra Fusser
25. März 2026
Tenne- Luxushotel erweitert um Wirtshaus
Mit dem neuen Hotel zur Tenne wird Kitzbühels Hotellerie um ein Fünf-Stern-Haus für 80 Gäste reicher. Nicht nur baulich hat das Bauvorhaben einen wesentlichen Anteil an der Weiterentwicklung der Innenstadt.
So erwarb die deutsche Eigentümerfamilie Dohle nicht nur das Hotel, sondern auch das angrenzende Langer-Haus, um es in das Tenne-Gesamtkonzept zu integrieren. In den Obergeschossen entstehen laut Auskunft von General Manager Heinrich Dominici luxuriöse Hotelzimmer, im Erdgeschoss ein gutbürgerliches Wirtshaus, das Einheimische ansprechen und Hotelgästen eine Alternative zum eleganten Hotel-Restaurant bieten soll.
Eröffnungstermin für Hotel und Wirtshaus ist Dezember 2027.