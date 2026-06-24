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Kitzbüheler Anzeiger
Taekwondo Fieberbrunn ÖM 2026

Die erfolgreichen Teilnehmer des Taekwondo Clubs Fieberbrunn präsentieren stolz ihre Medaillen.

Foto: Taekwondo Club Fieberbrunn

Fieberbrunn

von Kitzbüheler Anzeiger
24. Juni 2026

Taekwondo Club Fieberbrunn holt neun Medaillen

Von 4. bis 7. Juni 2026 wurden im Rahmen der Sport Austria Finals in Wien die Staats- und Österreichischen Meisterschaften im Taekwondo ausgetragen. Der Taekwondo Club Fieberbrunn war sowohl im Zweikampf als auch im Formenlauf vertreten und durfte sich über zahlreiche Spitzenplatzierungen freuen.

Am ersten Wettkampftag überzeugten die Zweikämpfer mit starken Leistungen. Alexander Müller und Valentin Walther kämpften sich jeweils bis ins Finale vor und sicherten sich die Silbermedaille. Bronze ging an Katharina Schissling, David Petautschnig und Daniel Mauracher. Raya Haase komplettierte das starke Mannschaftsergebnis mit einem ausgezeichneten fünften Platz.

Auch die Formenläufer knüpften am zweiten Wettkampftag nahtlos an die Erfolge an. Die Silbermedaille im Teambewerb ging an Amelie Schaller, Anna Obernauer und Lena Schlosser. Bronze erkämpften sich Amelie Schaller im Einzelbewerb sowie Alexander Klauser und Lilly Dagn.

Knapp am Podest vorbei schrammten im Einzelbewerb, Anna Obernauer, Maria Dödlinger und Lena Schlosser mit jeweils fünften Plätzen. Larissa Schedler erreichte Rang sieben, Lea Granegger wurde Neunte und Emily Manzl belegte in einem der größten Teilnehmerfelder den starken 13. Platz.

Mit insgesamt neun Medaillen, zahlreichen Finalteilnahmen und vielen überzeugenden Leistungen blickt der Taekwondo Club Raiffeisen Fieberbrunn auf ein äußerst erfolgreiches Meisterschaftswochenende zurück.

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