Stockerldebüt bei Weltranglistenturnier

Die Croatia Open G1 Poomsae in der kroatischen Hauptstadt Zagreb dienten als Austragungsort für internationalen Spitzensport. Mit rund 510 Athleten aus 33 Nationen war das Weltranglistenturnier hochkarätig besetzt.



Der Taekwondo Club Raiffeisen Fieberbrunn war durch die drei Nachwuchstalente Amelie Schaller, Anna Obernauer und Maria Dödlinger vertreten, die unter der Betreuung von Trainer Martin Seelos an den Start gingen. In den stark besetzten Einzelbewerben bewiesen die jungen Fieberbrunnerinnen Kampfgeist und technische Präzision. Sie mussten sich erst nach knappen Entscheidungen ihren durchwegs älteren Kontrahentinnen aus den Nationalteams der Schweiz, Belgiens und der Ukraine geschlagen geben.



Silber im Teambewerb als Höhepunkt

Die beeindruckendste Antwort folgte im Teambewerb: Hier wuchs das Trio über sich hinaus und belohnte sich für die intensive Vorbereitung. Mit einer herausragenden Synchron- und Technikleistung sicherten sich Amelie Schaller, Anna Obernauer und Maria Dödlinger die Silbermedaille – ein historischer Meilenstein, da dies das erste Edelmetall bei einem offiziellen Weltranglistenturnier für die Athletinnen des Vereins darstellt.



Trainer Martin Seelos, der die dreiköpfige Mannschaft vor Ort betreute, zeigte sich überaus erfreut: „Diese Teamleistung bestätigt nicht nur das enorme Potenzial unserer Sportlerinnen, sondern ist auch eine tolle Bestätigung für unsere bisherige Trainingsplanung.“