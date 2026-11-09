Erfolgreiche Staatsmeisterschaften für den BC Saustall Fieberbrunn

Vom Ende Oktober standen in Mödling die diesjährigen österreichischen Poolbillard-Staatsmeisterschaften auf dem Programm. Der Billardclub Saustall Fieberbrunn war mit einem starken Team vertreten: Marion Winkler und Seychelyne Knapp bei den Damen, Jugendnationalspieler Yannik Putzer in der Kategorie U17 sowie Tobias Musil und Clemens Schober im Herrenbewerb.



Damen überzeugen mit drei Podestplätzen

Besonders die Damen des BC Saustall wussten zu überzeugen und sicherten sich insgesamt drei Medaillen. Marion Winkler zeigte hervorragendes Billard und belohnte sich sowohl im 8er-Ball als auch im 9er-Ball jeweils mit der Bronzemedaille.



Im 9er-Ball kam es im Halbfinale zu einem spannenden clubinternen Duell zwischen Marion Winkler und Seychelyne Knapp. In einem knappen Match behielt Seychelyne am Ende hauchdünn die Oberhand und zog ins Finale ein. Dort musste sie sich erst der Kärntnerin Mary-Luiza Mischitz geschlagen geben und sicherte sich damit den Vizestaatsmeistertitel.



Bronzemedaille für Nachwuchstalent Yannik Putzer

Auch in der Jugendklasse gab es Grund zum Jubeln: Yannik Putzer trat in der stark besetzten U17-Kategorie an. Trotz der enormen Konkurrenz rief er eine starke Leistung ab und kämpfte sich im 8er-Ball bis auf das Podest vor. Der Lohn für den ambitionierten Nachwuchsspieler war die wohlverdiente Bronzemedaille.



Herren zeigen gutes Spiel ohne Medaillenglück

In der Herrenklasse gingen mit Tobias Musil und Clemens Schober zwei bewährte Aushängeschilder des Vereins an den Start. Trotz ansprechender spielerischer Leistung reichte es in diesem Jahr bei der dichten Konkurrenz leider nicht für eine vordere Platzierung.



Mit insgesamt einer Silber- und drei Bronzemedaillen blickt der BC Saustall Fieberbrunn jedoch auf eine äußerst erfolgreiche Meisterschaftswoche zurück.