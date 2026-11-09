Goalie wird zum Spielverderber für die Adler
Die Adler konnten auswärts in Meran im Rahmen der 15. Runde der Alps Hockey League nicht das erhoffte Erfolgserlebnis einfahren. Trotz deutlichem Chancenplus scheiterte die Mannschaft unter anderem an einem überragenden Thomas Couture im Kasten der Heimmannschaft und musste mit einer 0:4-Niederlage die Heimreise antreten.
Vor allem die Anfangsphase des ersten Drittels war ausschlaggebend für die Niederlage, denn nach zehn Minuten lagen die Adler bereits mit drei Toren in Rückstand. Danach spielten sich die Kitzbüheler zwar deutlich mehr Chancen heraus, schafften es aber nicht, Couture zu bezwingen, der am Ende der Partie mit 40 Paraden vom Eis ging.
„Wir waren von Beginn an nicht wirklich bereit. Der gegnerische Torhüter hat einen überragenden Abend erwischt. Wenn wir selbst keine Tore erzielen, können wir natürlich auch kein Spiel gewinnen. Am Montag beginnt eine neue Woche und wir werden alles daransetzen, stärker zurückzukommen“, fasste Headcoach Wener die Partie im anschließenden Interview zusammen.
Die nächsten Aufgaben warten am Donnerstag, den 12. November, und Samstag, den 14. November, auf die Adler. Zunächst treffen sie auswärts in Klagenfurt auf den Nachwuchs des KAC, ehe mit dem Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenführer Jesenice die nächste Herausforderung wartet.
So lief die Partie
Das erste Spieldrittel begann gar nicht nach dem Geschmack der Adler. Bereits in der zweiten Minute musste Patrick Grascher gegen Meran-Topscorer Michael Levin zum ersten Mal eingreifen. Obwohl Matic Podlipnik in der vierten Spielminute einen Schuss auf das Tor von Meran-Schlussmann Thomas Couture abgab, lagen kurze Zeit später die Hausherren mit 2:0 in Führung. Zunächst war Kristans Utnans (5.) nach einer Umschaltsituation erfolgreich. Nach einem defensiven Patzer erhöhte Levin nur sechs Sekunden nach dem erneuten Anspiel auf 2:0.
In der zehnten Spielminute kam es dann noch schlimmer für die Adler. Nach einer Strafe von Maximilian Kirchebner traf Jakob Oberhöller im Powerplay zum 3:0. Obwohl die Adler im zweiten Teil des ersten Drittels einige Möglichkeiten auf einen Treffer hatten, gab es kein Erfolgserlebnis. Die Teams wechselten somit mit einem Stand von 3:0 erstmals die Seiten.
Chancenplus bleibt unbelohnt
Im zweiten Spielabschnitt zeigten sich die Adler als deutlich gefährlichere Mannschaft. Alexander Höller hatte nach wenigen Sekunden die Chance, auf 3:1 zu verkürzen, schaffte es aber nicht, die Scheibe ins Tor zu befördern. Trotz Chancenplus mussten die Adler in der 25. Minute einen weiteren Gegentreffer hinnehmen. Im zweiten Powerplay des Spiels erhöhte Levin auf 4:0 für Meran. Ein stark aufspielender Couture im Tor der Hausherren parierte im weiteren Verlauf des Drittels alle Schüsse der Adler und hatte damit einen großen Anteil daran, dass es mit einem Stand von 4:0 in die zweite Pause ging.
Im dritten Spielabschnitt änderte sich wenig an der Dynamik des Spiels, außer dass es etwas härter wurde und sich somit die Anzahl der Strafen auf beiden Seiten erhöhte. Die Adler waren offensiv gefährlicher, fanden aber keinen Weg vorbei an Couture. Im letzten Powerplay des Spiels nahm Wener zwei Minuten vor dem Ende sogar Torhüter Grascher noch vom Eis, doch Podlipnik scheiterte mit einer der letzten Chancen der Partie erneut am starken Schlussmann der Meraner. Das Spiel endete somit mit einer 0:4-Niederlage aus Sicht der Adler.