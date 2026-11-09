Goalie wird zum Spielverderber für die Adler

Die Adler konnten auswärts in Meran im Rahmen der 15. Runde der Alps Hockey League nicht das erhoffte Erfolgserlebnis einfahren. Trotz deutlichem Chancenplus scheiterte die Mannschaft unter anderem an einem überragenden Thomas Couture im Kasten der Heimmannschaft und musste mit einer 0:4-Niederlage die Heimreise antreten.



Vor allem die Anfangsphase des ersten Drittels war ausschlaggebend für die Niederlage, denn nach zehn Minuten lagen die Adler bereits mit drei Toren in Rückstand. Danach spielten sich die Kitzbüheler zwar deutlich mehr Chancen heraus, schafften es aber nicht, Couture zu bezwingen, der am Ende der Partie mit 40 Paraden vom Eis ging.



„Wir waren von Beginn an nicht wirklich bereit. Der gegnerische Torhüter hat einen überragenden Abend erwischt. Wenn wir selbst keine Tore erzielen, können wir natürlich auch kein Spiel gewinnen. Am Montag beginnt eine neue Woche und wir werden alles daransetzen, stärker zurückzukommen“, fasste Headcoach Wener die Partie im anschließenden Interview zusammen.



Die nächsten Aufgaben warten am Donnerstag, den 12. November, und Samstag, den 14. November, auf die Adler. Zunächst treffen sie auswärts in Klagenfurt auf den Nachwuchs des KAC, ehe mit dem Heimspiel gegen den aktuellen Tabellenführer Jesenice die nächste Herausforderung wartet.