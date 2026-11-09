Zwei heimische Biathleten schaffen Spung ins Weltcup-Team

Die Vorbereitungen auf die neue Biathlonsaison laufen auf Hochtouren. Nach intensiven Trainingswochen im finnischen Vuokatti wurden nun die ersten Startplätze für den Weltcupauftakt in Kontiolahti vergeben. Erfreulich aus heimischer Sicht: Mit Lara Wagner vom Kitzbüheler Ski Club und Fredrik Mühlbacher aus Hochfilzen schafften gleich zwei Athleten aus dem Bezirk Kitzbühel den Sprung ins österreichische Weltcupaufgebot.



Beide überzeugten bei den internen Qualifikationswettkämpfen und sicherten sich ihre Tickets aus eigener Kraft. Für die Vergabe der begehrten Startplätze wurden die Ergebnisse der Österreichischen Meisterschaften auf Skirollern in Lohnsburg sowie zwei Qualifikationsrennen in Vuokatti herangezogen. Ein Sprint und ein verkürzter Einzelbewerb entschieden schließlich über die Zusammensetzung des Teams.



Jakob startet im IBU-Cup

Knapp am Weltcupticket schrammte hingegen Patrik Jakob aus St. Ulrich vorbei. Der Pillerseetaler lieferte sich bei den Herren ein enges Duell um den letzten Startplatz, der schließlich per Trainerentscheid an Lukas Haslinger vergeben wurde. Neben den sportlichen Leistungen gab dabei auch die langfristige Entwicklungsperspektive des jungen Athleten den Ausschlag.



Jakob wird stattdessen im IBU-Cup, der zweithöchsten internationalen Rennserie, an den Start gehen. Sein Startplatz ist bereits fix. Damit sind zum Saisonauftakt insgesamt drei Biathleten aus dem Bezirk Kitzbühel auf internationaler Ebene vertreten.



Österreichisches Team gut vorbereitet

Besonders stark präsentierten sich bei den Qualifikationsrennen Dunja Zdouc und Dominic Unterweger, die jeweils beide Bewerbe für sich entscheiden konnten. Insgesamt umfasst das österreichische Weltcupaufgebot sechs Damen und fünf Herren. Die Nominierungen gelten vorerst ausschließlich für die erste Weltcupstation in Kontiolahti.



Mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung zeigt sich das österreichische Trainerteam zufrieden. „Wir haben sehr enge Rennen und viele gute Leistungen gesehen, wodurch einige Entscheidungen äußerst knapp ausgefallen sind“, erklärt Christoph Sumann.



Bevor es in die neue Saison geht, steht für die österreichischen Biathleten noch ein abschließender Trainingsblock in Obertilliach auf dem Programm. Danach beginnt der Kampf um Weltcuppunkte – mit zwei heimischen Athleten mitten im Geschehen.