Westendorfer wird zum Cover-Star

Westendorf, Schweden und jetzt auf dem Titelblatt eines der bekanntesten Snowboard-Magazine im deutschsprachigen Raum: Für Simon Pircher ist ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen. Der gebürtige Westendorfer, der seit vielen Jahren zum Freestyle-Team des Kitzbüheler Ski Clubs gehört, hat es auf das Cover der aktuellen Ausgabe des „Pleasure Snowboard Magazins“ geschafft. Eine besondere Ehre in einer Szene, in der spektakuläre Bilder und außergewöhnliche Tricks zum Alltag gehören.



Neuer Film: „How Soon Is The Future?“

Entstanden ist die Aufnahme des Fotografen Bastien Sturma allerdings nicht bei einem klassischen Fotoshooting, sondern während eines Filmtages im schwedischen Sundsvall. Dort stand Pircher für ein großes Videoprojekt seines Sponsors Ride Snowboards vor der Kamera. Zwei Wintersaisonen lang war das Filmteam unterwegs, um spektakuläre Snowboard-Aufnahmen für den Film „How Soon Is The Future?“ zu sammeln. Am 23. November wird das fertige Werk auf dem YouTube-Kanal von Ride Snowboards veröffentlicht.



Dass Pircher heute zu den bekannten Gesichtern der internationalen Snowboard-Szene zählt, kommt nicht von ungefähr. Schon in jungen Jahren machte der Westendorfer mit seinem Können auf sich aufmerksam und wurde von namhaften Marken unterstützt. Über viele Jahre war er erfolgreich bei Wettbewerben unterwegs, holte österreichische Meistertitel im Slopestyle, gewann den Jib City Contest in Wien und sicherte sich beim renommierten Rock a Rail in Den Haag den begehrten Best-Trick-Award.



Vorbereitungen für den Winter gestartet

Doch irgendwann verlagerte sich sein sportlicher Schwerpunkt von den Wettbewerben hin zu Filmprojekten. Statt um Punkte und Platzierungen geht es dabei vor allem um Kreativität, außergewöhnliche Locations und spektakuläre Tricks, die für die Kamera perfekt in Szene gesetzt werden. Mit Auftritten in den verschiedensten Produktionen hat sich Pircher längst auch international einen Namen gemacht. Erst kürzlich kehrte der Westendorfer von einer ausgedehnten Premieren-Tour zurück, die ihn mit dem Filmteam quer durch Europa führte. Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt allerdings nicht.



„Jetzt geht‘s wieder in die Saisonvorbereitung und ab Dezember stehen dann auch schon die nächsten Filmprojekte an“, erzählt Pircher. Anders als in den vergangenen beiden Wintern wird er diesmal nicht an einer einzigen großen Produktion arbeiten, sondern an mehreren kleineren Projekten für seine Sponsoren. Und auch abseits des Snowboards wird es dem 35-Jährigen nicht langweilig. Er ist begeisterter Surfer, Skater und Kletterer. Darüber hinaus gehört seine Leidenschaft der Musik: Als Mitglied des Dialekt-Rap-Kollektivs „Sud Ring“ steht er auch selbst am Mikrofon.