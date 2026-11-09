Nach dem Derby wurden die Karten neu gemischt

Nach zwei bitteren Niederlagen meldete sich der FC Kitzbühel in der Regionalliga West eindrucksvoll zurück. Eine Woche nach dem verlorenen Bezirksderby gegen den SK St. Johann und dem dramatischen Cup-Aus gegen Ebbs feierte die Mannschaft von Trainer Michael Baur einen verdienten 3:0-Heimsieg gegen den SV Lochau. Besonders bemerkenswert: Bereits nach 16 Minuten mussten die Kitzbüheler nach einer Roten Karte gegen Torhüter Petar Vidas in Unterzahl weiterspielen.



Die Hausherren erwischten einen Auftakt nach Maß. Bereits in der zwölften Minute brachte Deniss Stradins den FC Kitzbühel mit 1:0 in Führung und sorgte damit früh für Erleichterung. Doch nur vier Minuten später drohte die Partie zu kippen. Torhüter Petar Vidas sah wegen der Verhinderung einer Torchance die Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Trainer Michael Baur reagierte umgehend und brachte in der 18. Minute Ersatztorhüter Senad Hamzic für Tim Feichtner.



Damit standen die Kitzbüheler vor der schwierigen Aufgabe, ihre knappe Führung über mehr als 70 Minuten in Unterzahl zu verteidigen. Anstatt sich vom Ausschluss verunsichern zu lassen, zeigte die Mannschaft jedoch eine bemerkenswerte Reaktion. Kitzbühel stand kompakt, hielt die Ordnung und blieb bei Umschaltsituationen gefährlich.



In der 42. Minute schlug erneut Deniss Stradins zu. Mit seinem zweiten Treffer erhöhte er auf 2:0 und bescherte den Hausherren trotz numerischer Unterlegenheit eine komfortable Halbzeitführung.



Nach dem Seitenwechsel blieb Kitzbühel seiner Linie treu. Die Mannschaft konzentrierte sich auf eine stabile Defensive und versuchte, bei Ballgewinnen schnell nach vorne zu spielen. Lochau konnte aus der Überzahl keinen entscheidenden Vorteil ziehen. Stattdessen gelang den Gastgebern in der 66. Minute sogar der dritte Treffer. Rene Lukasser-Weitlaner stellte auf 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung.



In der Schlussphase nahm Baur mehrere Wechsel vor, ohne dass die Stabilität seiner Mannschaft darunter litt. Kitzbühel brachte den Vorsprung souverän über die Zeit und durfte sich über drei wichtige Punkte freuen.