Nach dem Derby wurden die Karten neu gemischt
Nach zwei bitteren Niederlagen meldete sich der FC Kitzbühel in der Regionalliga West eindrucksvoll zurück. Eine Woche nach dem verlorenen Bezirksderby gegen den SK St. Johann und dem dramatischen Cup-Aus gegen Ebbs feierte die Mannschaft von Trainer Michael Baur einen verdienten 3:0-Heimsieg gegen den SV Lochau. Besonders bemerkenswert: Bereits nach 16 Minuten mussten die Kitzbüheler nach einer Roten Karte gegen Torhüter Petar Vidas in Unterzahl weiterspielen.
Die Hausherren erwischten einen Auftakt nach Maß. Bereits in der zwölften Minute brachte Deniss Stradins den FC Kitzbühel mit 1:0 in Führung und sorgte damit früh für Erleichterung. Doch nur vier Minuten später drohte die Partie zu kippen. Torhüter Petar Vidas sah wegen der Verhinderung einer Torchance die Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Trainer Michael Baur reagierte umgehend und brachte in der 18. Minute Ersatztorhüter Senad Hamzic für Tim Feichtner.
Damit standen die Kitzbüheler vor der schwierigen Aufgabe, ihre knappe Führung über mehr als 70 Minuten in Unterzahl zu verteidigen. Anstatt sich vom Ausschluss verunsichern zu lassen, zeigte die Mannschaft jedoch eine bemerkenswerte Reaktion. Kitzbühel stand kompakt, hielt die Ordnung und blieb bei Umschaltsituationen gefährlich.
In der 42. Minute schlug erneut Deniss Stradins zu. Mit seinem zweiten Treffer erhöhte er auf 2:0 und bescherte den Hausherren trotz numerischer Unterlegenheit eine komfortable Halbzeitführung.
Nach dem Seitenwechsel blieb Kitzbühel seiner Linie treu. Die Mannschaft konzentrierte sich auf eine stabile Defensive und versuchte, bei Ballgewinnen schnell nach vorne zu spielen. Lochau konnte aus der Überzahl keinen entscheidenden Vorteil ziehen. Stattdessen gelang den Gastgebern in der 66. Minute sogar der dritte Treffer. Rene Lukasser-Weitlaner stellte auf 3:0 und sorgte damit für die Vorentscheidung.
In der Schlussphase nahm Baur mehrere Wechsel vor, ohne dass die Stabilität seiner Mannschaft darunter litt. Kitzbühel brachte den Vorsprung souverän über die Zeit und durfte sich über drei wichtige Punkte freuen.
Baur lobt die geschlossene Mannschaftsleistung
Nach dem Schlusspfiff zeigte sich Trainer Michael Baur besonders mit der Reaktion seiner Spieler zufrieden. „Wir sind relativ gut gestartet und haben uns dann durch den Ausschluss unseres Torhüters fast selbst das Leben schwer gemacht“, erklärte Baur.
Doch seine Mannschaft habe die schwierige Situation hervorragend angenommen. „Die Jungs haben eine super Reaktion gezeigt und das Spiel clever gemacht. Wir haben gesagt, dass wir kompakt stehen und versuchen wollen, im Umschaltspiel ein Tor zu machen oder zumindest die Null zu halten.“
Dass am Ende sogar ein deutlicher 3:0-Erfolg heraussprang, machte den Sieg für den Trainer umso erfreulicher. „Ein großes Kompliment an die Mannschaft. Das war eine super Reaktion auf die Niederlagen im Cup und im Derby“, betonte Baur.
Mit neuem Selbstvertrauen in die letzten Runden
Nach den emotional schwierigen vergangenen Wochen war der Erfolg gegen Lochau ein wichtiges Zeichen. Besonders die mannschaftliche Geschlossenheit und die taktische Disziplin trotz langer Unterzahl dürften dem FC Kitzbühel neues Selbstvertrauen geben.
Zwei Meisterschaftsspiele stehen vor der Winterpause noch auf dem Programm. Für Michael Baur ist klar, worauf es dabei ankommen wird. „Wir haben jetzt noch zwei Spiele vor der Brust. Wenn wir mit dem gleichen Engagement wie heute ans Werk gehen, können wir noch ein paar Punkte holen.“
Mit dem verdienten 3:0-Heimsieg hat Kitzbühel jedenfalls bewiesen, dass sich die Mannschaft auch von Rückschlägen nicht aus dem Konzept bringen lässt. Nach dem bitteren Derby und dem Cup-Aus gelang genau jene Antwort, die sich Trainer, Spieler und Anhänger erhofft hatten.