5.000 Kilometer Freiheit: Von Kitzbühel nach Afrika

Jeden Tag aufstehen und einfach losfahren. Kein Terminkalender, keine Verpflichtungen, kein Leistungsdruck. Nur die Straße, das Rennrad und die Freiheit, den Tag so zu gestalten, wie er gerade kommt. Für Nadja Prieling wurde genau das 40 Tage lang zur schönsten Form des Reisens.



Unter dem Motto „Road to Africa“ machte sich die passionierte Rennradfahrerin im Frühjahr auf den Weg zu einem außergewöhnlichen Abenteuer. Vom Kitzbüheler Horn führte ihre Route über den Großglockner, die Dolomiten, den Comer See, Zermatt und Chamonix bis nach Südfrankreich. Über den Mont Ventoux und Andorra ging es weiter nach Barcelona, durch Spanien bis nach Tarifa und schließlich über die Meerenge von Gibraltar nach Tanger in Marokko.



Kaum Radfahrer, kaum Verkehr

Sieben Länder, rund 5.000 Kilometer und unglaubliche 85.000 Höhenmeter kamen dabei zusammen. Zahlen, die selbst für ambitionierte Ausdauersportler beeindruckend sind. Doch ausgerechnet diese Zahlen spielten für Prieling eine untergeordnete Rolle. „Die Kilometer, die Höhenmeter, das Tempo und die Zeit sind im Laufe der Reise immer mehr in den Hintergrund gerückt“, erzählt sie. Viel wichtiger war ihr, jeden einzelnen Tag bewusst zu erleben.



An den ersten drei Tagen wurde Prieling noch von Freunden begleitet. Danach war sie auf sich allein gestellt. Genau so hat sie es sich gewünscht.



Obwohl ihre Route über einige bekannte Rennradstrecken führte, begegnete sie nur wenigen anderen Radfahrern. Auch der Autoverkehr hielt sich in Grenzen. Prieling hatte bewusst Straßen abseits der großen Verkehrsverbindungen gewählt.