Von Tarifa aus ging es mit der Fähre nach Tanger in Marokko.
5.000 Kilometer Freiheit: Von Kitzbühel nach Afrika
Jeden Tag aufstehen und einfach losfahren. Kein Terminkalender, keine Verpflichtungen, kein Leistungsdruck. Nur die Straße, das Rennrad und die Freiheit, den Tag so zu gestalten, wie er gerade kommt. Für Nadja Prieling wurde genau das 40 Tage lang zur schönsten Form des Reisens.
Unter dem Motto „Road to Africa“ machte sich die passionierte Rennradfahrerin im Frühjahr auf den Weg zu einem außergewöhnlichen Abenteuer. Vom Kitzbüheler Horn führte ihre Route über den Großglockner, die Dolomiten, den Comer See, Zermatt und Chamonix bis nach Südfrankreich. Über den Mont Ventoux und Andorra ging es weiter nach Barcelona, durch Spanien bis nach Tarifa und schließlich über die Meerenge von Gibraltar nach Tanger in Marokko.
Kaum Radfahrer, kaum Verkehr
Sieben Länder, rund 5.000 Kilometer und unglaubliche 85.000 Höhenmeter kamen dabei zusammen. Zahlen, die selbst für ambitionierte Ausdauersportler beeindruckend sind. Doch ausgerechnet diese Zahlen spielten für Prieling eine untergeordnete Rolle. „Die Kilometer, die Höhenmeter, das Tempo und die Zeit sind im Laufe der Reise immer mehr in den Hintergrund gerückt“, erzählt sie. Viel wichtiger war ihr, jeden einzelnen Tag bewusst zu erleben.
An den ersten drei Tagen wurde Prieling noch von Freunden begleitet. Danach war sie auf sich allein gestellt. Genau so hat sie es sich gewünscht.
Obwohl ihre Route über einige bekannte Rennradstrecken führte, begegnete sie nur wenigen anderen Radfahrern. Auch der Autoverkehr hielt sich in Grenzen. Prieling hatte bewusst Straßen abseits der großen Verkehrsverbindungen gewählt.
Von winterlicher Kälte bis sommerlicher Hitze
„Was mich selbst am meisten fasziniert hat, ist, wie leicht so etwas gehen kann. Da kommen schon einige Kilometer und Höhenmeter zusammen. Dass das körperlich und mental so leicht von der Hand geht und dabei so viel Freude und Leichtigkeit da ist, das ist einfach schön.“
Lediglich das Wetter stellte sie anfangs vor Herausforderungen. Besonders in Frankreich war es teilweise empfindlich kalt. An einem Tag legte sie wegen Schnee eine Pause ein. Ab Andorra zeigte sich das Wetter dann durchgehend von seiner schönsten Seite.
In Spanien wurde es sogar richtig heiß. Bei einem Anstieg zeigte das Thermometer während der Fahrt bis zu 45 Grad an. Überhaupt hinterließ Spanien einen bleibenden Eindruck. Nicht zuletzt wegen seiner gewaltigen Ausdehnung. „Mir ist erst bei dieser Reise so richtig bewusst geworden, wie groß das Land eigentlich ist“, erzählt Prieling. Mehr als die Hälfte ihrer gesamten Reisezeit verbrachte sie dort.
Einen zweiten Ruhetag gönnte sie sich in Barcelona, um die Stadt zu erkunden. Ansonsten saß sie täglich im Sattel. Wie lange und wie weit, entschied sie spontan.
Ebenso beeindruckend wie die sportliche Leistung war ihre minimalistische Reiseausstattung.
Vier Kilogramm Gepäck und nichts vermisst
Gerade einmal vier Kilogramm Gepäck hatte Prieling dabei – inklusive Werkzeug für das Fahrrad. „Es ist faszinierend, wie wenig man eigentlich braucht. Mir ist nichts abgegangen“, erzählt sie.
Auch ihre Unterkünfte organisierte sie ohne langfristige Planung meist erst am selben Tag – ebenso wie die genaue Route, die sie ihrem Ziel ein weiteres Stück näher bringen sollte. Diese Spontaneität wurde für sie zu einem wesentlichen Teil des Abenteuers.
Wer Prieling nach dem schönsten Abschnitt ihrer Reise fragt, bekommt keine eindeutige Antwort. Zu viele Eindrücke, zu viele faszinierende Landschaften und unvergessliche Augenblicke haben sich eingeprägt. „Es hat keinen Tag gegeben, an dem ich nicht gesagt habe: Wow, ist es da schön!“
Am Ende schaffte es Prieling nach Afrika. Ein toller sportlicher Erfolg, der für sie allerdings weit mehr bedeutete als das bloße Erreichen eines Ziels. „Es ging nicht darum, wie lange ich bis nach Tanger brauche, nicht einmal darum, ob ich es schaffe. Der ganze Weg dorthin, die 40 Tage am Rad haben mir so viel mehr gegeben“, schwärmt sie und ergänzt: „Auch wenn sie am Ende nicht in Tanger angekommen wäre, hätte sich die Reise für mich mehr als gelohnt.
„So etwas sollte jeder einmal machen“
40 Tage ohne die üblichen Verpflichtungen des Alltags. Keine Gedanken darüber, was man anziehen soll, welche Termine anstehen oder was noch alles erledigt werden muss. Das Handy nutzte sie bewusst nur eingeschränkt.
Es blieb viel Zeit zum Nachdenken, Reflektieren und die Erfahrungen niederzuschreiben. „Wenn du den ganzen Tag einfach im Moment lebst, hat das eine ganz besondere Qualität“, erzählt sie.
Eine Erkenntnis, die vor einigen Jahren bereits ihren Blick auf den Sport verändert hat. Während früher Trainingspläne, Wettkämpfe und Bestzeiten eine größere Rolle spielten, stehen heute immer mehr die Freude an der Bewegung und das Erlebnis selbst im Mittelpunkt. „Ziele sind natürlich wichtig, sie zeigen uns die Richtung. Der wahre Erfolg liegt nicht allein darin, sie zu erreichen, sondern in all den Erfahrungen, die wir auf dem Weg dorthin sammeln.“
Vortrag von Nadja Prieling in Reith
Am Montag, 16. November, um 19 Uhr nimmt Nadja Prieling das Publikum im Kulturhaus Reith mit auf ihre außergewöhnliche Reise. Unter dem Titel „Road to Africa – Vom Kitzbüheler Horn zum Tor zu Afrika“ zeigt sie beeindruckende Bilder, erzählt von ihren Erlebnissen und gibt Einblicke in die persönlichen Erkenntnisse, die sie aus den 40 Tagen mitgenommen hat. Der Eintritt erfolgt gegen freiwillige Spenden.