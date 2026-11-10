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Kitzbüheler Anzeiger
Derby Reith Going
Foto: Alex Schwaninger

Going

von Alex Schwaninger
10. November 2026

Reith gewinnt Derby gegen Going

Zum Auftakt der Saison trafen der FC Reith und der SC Going bereits in der Kaiserblick Arena aufeinander. Damals setzte sich Reith mit 3:1 durch. Am Samstag, dem 7. November, kam es zum Abschluss der Herbstsaison in der 1. Gebietsliga Ost zum erneuten Aufeinandertreffen, diesmal in Going. Und auch im Rückspiel behielt der FC Reith die Oberhand. Mit einem deutlichen 5:1 Auswärtssieg sicherten sich die Gäste erneut die drei Derbypunkte.

Die Partie begann zunächst schleppend. Beide Mannschaften taten sich schwer, spielerisch Akzente zu setzen. In der 23. Minute folgte jedoch die spielentscheidende Szene Goings Christian Niedermühlbichler sah wegen der Verhinderung einer Torchance die Rote Karte.

Den anschließenden Elfmeter verwandelte Mahir Iftic in der 24. Minute zur 1:0-Führung für Reith. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Muhammed Domurcuk in der Nachspielzeit auf 2:0.

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nur fünf Minuten, ehe der eingewechselte Mert Baydar auf 3:0 stellte. In der 65. Minute traf Baydar erneut und schnürte seinen Doppelpack. Zehn Minuten später erhöhte Jasin Hodza auf 5:0. Going gelang durch Mathias Mitterer in der 80. Minute lediglich noch der Ehrentreffer zum 1:5.

„Ein verdienter Sieg“
Reiths Trainer Christoph Kranz zeigte sich nach dem Derby zufrieden mit dem Ergebnis, wenngleich er die spielerische Leistung durchaus kritisch betrachtete. „Anfangs entwickelte sich ein zähes Spiel. Mit der Roten Karte und der anschließenden 1:0-Führung per Elfmeter kippte die Partie zunehmend auf unsere Seite“, erklärte Schatz.

„Hochklassig wurde das Spiel allerdings nie. Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich daran wenig. Going tat sich in Unterzahl schwer, gefährlich zu werden. Reith blieb zwar ebenfalls hinter den eigenen Möglichkeiten, konnte aber die entscheidenden Tore erzielen.“

Sein Fazit fiel entsprechend nüchtern aus: „Alles in allem ein verdienter Sieg in einem über weite Strecken unspektakulären Derby.“

Mit dem Erfolg festigt der FC Reith den zweiten Tabellenplatz und darf auf eine erfolgreiche Herbstsaison zurückblicken. Going beendet die erste Saisonhälfte hingegen auf Rang neun.

Im Frühjahr wollen beide Mannschaften wieder angreifen. Bei Reith steht zudem eine Veränderung an der Seitenlinie bevor: Nach Angaben von Kranz wird die Mannschaft künftig von einem neuen Trainer betreut.

Damit endet die Herbstsaison für beide Bezirksvereine mit unterschiedlichen Ausgangslagen. Während Reith als Tabellenzweiter im Frühjahr weiter vorne mitmischen möchte, will Going nach der Winterpause wieder Boden gutmachen.

 

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