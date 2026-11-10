St. Johann verliert in Hohenems mit 0:4

Für St. Johann ist die deutliche Niederlage besonders bitter, nachdem die Mannschaft erst eine Woche zuvor mit einer geschlossenen Leistung gegen Kitzbühel überzeugt hatte. Während im Bezirksderby noch die kompakte Defensive und die konsequente Umsetzung des Matchplans den Unterschied gemacht hatten, musste St. Johann diesmal gleich vier Gegentreffer hinnehmen.



Für den Regionalliga Neuling gilt es nun, die Niederlage rasch aufzuarbeiten und in den verbleibenden Spielen vor der Winterpause wieder an die Leistungen der vergangenen Wochen anzuknüpfen. Trotz des Rückschlags bleibt die bisherige Herbstsaison für die St. Johanner insgesamt erfreulich. Der Derbysieg gegen Kitzbühel hat gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Nun gilt es, dieses auch in den letzten Partien des Jahres wieder auf den Platz zu bringen.