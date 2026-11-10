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  3. St. Johann verliert in Hohenems mit 0:4
Kitzbüheler Anzeiger
Regionalliga West St. Johann vs Hohenemns
Foto: Leni Mätzler / SK St. Johann

St. Johann

von Alex Schwaninger
10. November 2026

St. Johann verliert in Hohenems mit 0:4

Eine Woche nach dem umjubelten 2:0-Erfolg im Bezirksderby gegen den FC Kitzbühel musste der SK St. Johann in der Regionalliga West einen deutlichen Rückschlag hinnehmen. Beim Auswärtsspiel gegen den VfB Hohenems unterlag die Mannschaft von Trainer Norbert Frey mit 0:4. Den Schwung und das Selbstvertrauen aus dem Derbysieg konnten die St. Johanner damit nicht ins Ländle mitnehmen.

Nach dem historischen Erfolg gegen Kitzbühel, dem ersten Derbysieg seit 15 Jahren, wollte St. Johann auch auswärts nachlegen. Doch gegen die Vorarlberger entwickelte sich eine schwierige Partie.

Zunächst blieb die Begegnung torlos, ehe Hohenems in der 35. Minute erstmals zuschlug. Noel Gunz brachte die Hausherren mit 1:0 in Führung. Für die Gäste bedeutete das einen Rückstand, den sie bis zur Halbzeit nicht mehr aufholen konnten.

Regionalliga West St. Johann vs Hohenemns
Foto: Leni Mätzler / SK St. Johann

Nach dem Seitenwechsel versuchte Trainer Norbert Frey, mit personellen Veränderungen neue Impulse zu setzen. In der 48. Minute kam Christian Pauli, der eine Woche zuvor noch den entscheidenden Treffer zum 2:0 gegen Kitzbühel erzielt hatte, für Benedikt Seeber ins Spiel.

Drei Gegentore in der zweiten Halbzeit
Doch statt des erhofften Ausgleichs folgte der nächste Rückschlag. In der 61. Minute verwandelten  die Hausherren einen Strafstoß zum 2:0 für Hohenems. Nur sechs Minuten später erhöhten die Vorarlberger auf 3:0. Damit war die Partie bereits frühzeitig zugunsten der Gastgeber entschieden.

St. Johann reagierte mit weiteren Wechseln. Unter anderem kamen Manuel Kircher, Josef Gurschler, Nico Berger und Noah De Mas zum Einsatz. Die erhoffte Wende blieb allerdings aus. In der 85. Minute setzten die elf aus Hohenems mit dem Treffer zum 4:0 den Schlusspunkt.

Regionalliga West St. Johann vs Hohenemns
Foto: Leni Mätzler / SK St. Johann

Für St. Johann ist die deutliche Niederlage besonders bitter, nachdem die Mannschaft erst eine Woche zuvor mit einer geschlossenen Leistung gegen Kitzbühel überzeugt hatte. Während im Bezirksderby noch die kompakte Defensive und die konsequente Umsetzung des Matchplans den Unterschied gemacht hatten, musste St. Johann diesmal gleich vier Gegentreffer hinnehmen.

Für den Regionalliga Neuling gilt es nun, die Niederlage rasch aufzuarbeiten und in den verbleibenden Spielen vor der Winterpause wieder an die Leistungen der vergangenen Wochen anzuknüpfen. Trotz des Rückschlags bleibt die bisherige Herbstsaison für die St. Johanner insgesamt erfreulich. Der Derbysieg gegen Kitzbühel hat gezeigt, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Nun gilt es, dieses auch in den letzten Partien des Jahres wieder auf den Platz zu bringen.

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