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Kitzbüheler Anzeiger
AdlerKlagenfurt
Foto: KEC

Kitzbühel

13. November 2026

Kein Erfolgserlebnis für die Adler in Klagenfurt

Die Adler mussten sich dem KAC Future Team nach 60 Minuten geschlagen geben. Trotz dreier eigener Treffer reichte es am Ende nicht für einen Punktgewinn, da der Nachwuchs des KAC gleich fünfmal gegen Adler-Schlussmann Markus Gratzer erfolgreich war. Das Endergebnis lautete demnach 5:3.

In einem Spiel auf Augenhöhe blieb es lange sehr spannend. Die Adler kämpften sich nach einem 0:2-Rückstand sogar nochmals auf 2:2 heran, konnten am Ende aber wie schon in den letzten Auswärtsspielen keine Punkte mit nach Hause nehmen. Welche Gründe es dafür gibt, erklärt Zweifachtorschütze Bernhard Posch: „Unsere Leistung war heute nicht gut genug. Wir haben den Start etwas verschlafen und waren gegen eine junge KAC-Mannschaft läuferisch zwei Klassen unterlegen. Wir müssen über 60 Minuten unser Spiel bringen und nicht nur ein oder zwei Drittel lang.

Vor allem auswärts wollte es in den vergangenen Partien nicht mit einem Sieg klappen, während die Adler vor heimischem Publikum starke Leistungen zeigten. „Vor heimischem Publikum ist es immer einfacher, aber wir müssen uns selbst an der Nase nehmen und über 60 Minuten simples Eishockey spielen, denn so haben wir heuer oft gewonnen. Diesen Samstag greifen wir wieder an und werden als Mannschaft agieren,“ blickt Posch auf das anstehende Heimspiel gegen Jesenice voraus. Am Samstag um 19:30 Uhr empfangen die Adler den aktuellen Tabellenführer im Sportpark.

So lief die Partie
Im ersten Spieldrittel gab es wenig Höhepunkte zu sehen. Beide Mannschaften tasteten sich zunächst einmal ab und wechselten somit bei einem Spielstand von 0:0 zum ersten Mal die Seiten. Ein Plus an Torschüssen konnte sich die Heimmannschaft aus Klagenfurt herausspielen.

Im zweiten Spielabschnitt ging es dann aber so richtig zur Sache. Zunächst überstanden die Adler ihre einzige Unterzahlsituation ab der 24. Minute schadlos. Doch dann schlug die Heimmannschaft gleich doppelt zu. Lukas Dreier (30.) und Aljaz Gregoric (32.) stellten auf 2:0. Die Kitzbüheler ließen sich davon aber nicht verunsichern und hatten postwendend die Antwort parat. Posch erzielte nach Zuspiel von Jakob Engelhart in der 33. Spielminute das 2:1. In der 37. Minute fiel dann der Ausgleich. Verteidiger Elias Nindler stellte mit seinem ersten Saisontor auf 2:2. Mit diesem Zwischenstand wechselten die beiden Mannschaften zum zweiten Mal die Seiten.

Doppelschlag bringt KAC auf Siegesstraße
Die ersten fünf Minuten des dritten Spielabschnitts verliefen noch ruhig, doch dann schlug der Nachwuchs der Rotjacken erneut zweimal in kürzester Zeit zu. Gerade einmal 46 Sekunden lagen zwischen den Treffern von Niclas Micelli und Stefan Klassek, die beide in der 46. Minute fielen. In der 50. Minute war das Spiel dann endgültig entschieden, als Gregoric mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 5:2 stellte. Den Schlusspunkt setzten die Adler. Posch erzielte in der 60. Minute sein zweites Tor und sorgte damit für den 5:3-Endstand.

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