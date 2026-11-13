Österreichs Curling-Herren ergatterten WM-Ticket

Spannung bis zum letzten Stein, dann war der Jubel riesengroß: Österreichs Curling-Herren haben sich für die Weltmeisterschaft 2027 qualifiziert. Im entscheidenden Play-off-Duell gegen Australien bewies das Nationalteam, das sich aus Spielern des Kitzbühel Curling Clubs (KCC) zusammensetzt, starke Nerven und löste mit einem hart erkämpften Sieg das begehrte WM-Ticket. Damit ist Österreich nach einem Jahr Pause wieder auf der großen internationalen Curling-Bühne vertreten. Die Titelkämpfe finden im März 2027 im kanadischen St. John's statt.



Bereits in der Gruppenphase zeigten die Österreicher eine starke Leistung. Mit Siegen gegen Hongkong, Spanien, Mexiko und die Türkei sicherte sich die Mannschaft den dritten Gruppenplatz und damit den Einzug ins Play-off. Dort wartete mit Australien die letzte Hürde auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. In einer bis zum letzten Stein umkämpften Partie behielten die Österreicher schließlich die Oberhand und machten die Qualifikation perfekt.