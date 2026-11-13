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Kitzbüheler Anzeiger
CurlingWM
Foto: WorldCurling

Kitzbühel

13. November 2026

Österreichs Curling-Herren ergatterten WM-Ticket

Spannung bis zum letzten Stein, dann war der Jubel riesengroß: Österreichs Curling-Herren haben sich für die Weltmeisterschaft 2027 qualifiziert. Im entscheidenden Play-off-Duell gegen Australien bewies das Nationalteam, das sich aus Spielern des Kitzbühel Curling Clubs (KCC) zusammensetzt, starke Nerven und löste mit einem hart erkämpften Sieg das begehrte WM-Ticket. Damit ist Österreich nach einem Jahr Pause wieder auf der großen internationalen Curling-Bühne vertreten. Die Titelkämpfe finden im März 2027 im kanadischen St. John's statt.

Bereits in der Gruppenphase zeigten die Österreicher eine starke Leistung. Mit Siegen gegen Hongkong, Spanien, Mexiko und die Türkei sicherte sich die Mannschaft den dritten Gruppenplatz und damit den Einzug ins Play-off. Dort wartete mit Australien die letzte Hürde auf dem Weg zur Weltmeisterschaft. In einer bis zum letzten Stein umkämpften Partie behielten die Österreicher schließlich die Oberhand und machten die Qualifikation perfekt.

CurlingWM
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Erfolg neben Beruf und Studium
Zum erfolgreichen Nationalteam gehören Jonas Backofen, Mathias Genner, Matthäus Hofer und Florian Mavec. Betreut wird die Mannschaft von Trainerin Daniela Jentsch. Unterstützung erhielt das Quartett zudem von einem Nachwuchsnationalspieler des Curling Clubs Steyr, der als Ersatzspieler mit dabei war.

Besonders bemerkenswert: Die Kitzbüheler betreiben ihren Sport auf internationalem Niveau, obwohl alle Spieler berufstätig sind oder studieren. Unzählige Trainingsstunden und Wettkämpfe müssen neben den alltäglichen Verpflichtungen untergebracht werden.

CurlingWM
Foto: WorldCurling

Entsprechend groß ist die Freude beim Kitzbühel Curling Club. „Wir sind unglaublich stolz auf unsere Burschen und auf Daniela. Das Team hat gezeigt, was mit Leidenschaft und harter Arbeit möglich ist. Und das neben Job und Studium. Für Curling in Österreich ist diese Qualifikation ein wichtiger Schritt“, betont KCC-Präsident Alois Genner.

Nach der WM-Teilnahme 2025 kehrt Österreich damit 2027 in die Weltspitze zurück. Die Qualifikation ist nicht nur ein großer Erfolg für den Kitzbühel Curling Club, sondern auch ein wichtiger Schritt für den österreichischen Curlingsport. Schließlich sind die Weltmeisterschaften auch für die Qualifikation zu Olympischen Spielen von Bedeutung.

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