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Kitzbüheler Anzeiger
Volleyball St. Johann
Foto: VC St. Johann

St. Johann

23. März 2026

Starker Heimsieg für Volleyballerinnen

Was für ein Fight im Titelrennen: Die Volleyballerinnen des VC St. Johann haben sich in einem packenden Fünfsatzspiel gegen TI-Volley mit 3:2 (25:14, 22:25, 25:21, 28:30, 15:7) durchgesetzt und damit ihre Chancen auf Rang drei in der Meisterschaft gewahrt.

Von Beginn an entwickelte sich eine intensive Partie mit zahlreichen Wendungen. Nach einem souveränen ersten Satz mussten die Gastgeberinnen den Ausgleich hinnehmen, ehe sie sich den dritten Durchgang wieder sichern konnten. Doch TI-Volley blieb hartnäckig und erzwang mit einem denkbar knappen 30:28 im vierten Satz die Entscheidung im Tie-Break.

Dort zeigte sich die ganze Stärke des Teams aus St. Johann: Mit großem Kampfgeist und mannschaftlicher Geschlossenheit setzten sich die Gastgeberinnen trotz einiger personeller Ausfälle klar durch.

Die Entscheidung in der Meisterschaft fällt bereits am kommenden Freitag, 27. März, wenn es im Heimspiel im Gymnasium St. Johann zum direkten Duell mit dem VC Tirol kommt. Spielbeginn ist um 20.30 Uhr, Einlass ab 20 Uhr. Die Mannschaft hofft auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen.

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