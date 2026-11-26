Mit insgesamt 24 Medaillen im Gepäck kehrte der Taekwondo Club Fieberbrunn von den diesjährigen Silberberg Open in Schwaz zurück. Bei dem vom Taekwondo Center Schwaz ausgerichteten Turnier stellten sich rund 218 Starter aus 18 Vereinen der Konkurrenz in den Disziplinen Zweikampf und Formenlauf.



Die Fieberbrunner Delegation zeigte über den gesamten Wettkampftag hinweg eine geschlossene und durchgehend sehr gute Leistung. In der Gesamtwertung belohnte sich das Team damit mit dem hervorragenden 3. Platz im Formenlauf sowie dem starken 7. Platz im Zweikampf. Betreut wurden die Athleten vor Ort vom engagierten Trainerteam rund um Obmann Devid Smole, Martin Seelos, Elisabeth Waltl, Martina und Raphael Entstrasser, Sabrina Tschiltsch sowie Anna-Lena Mauracher-Stöckl.



Die Medaillengewinner des Taekwondo Club Fieberbrunn

Gleich 14 Mal Gold gab es für den TKD Fieberbrunn, die erstklassigen Athleten waren: Lilly Dagn und Maria Dödlinger, die beide jeweils 2 Medaillen ergattern konnten, Julian Entstrasser im Paarbewerb, Anna Obernauer und Amelie Schaller im Teambewerb, sowie Lea Granegger, Sebastian Masek, Zervan Alali, Raya Haase, Lilla Horvath, Leni Tschiltsch und Alexander Müller.



Den zweiten Platz konnte sich der Club viermal sichern, mit Daniel Mauracher, Magdalena Schießling, Emma Tschiltsch und Tobais Entstrasser auf der Matte. Bronze gewannen sie sechsmal, wofür sich Darko Omerbasic, Katharina Schießling, Zacharias Schwaiger, Julian Entstrasser, Anna Obernauer und Amelie Schaller ins Zeug legten. Den fünften Platz belegte Larin Alali.