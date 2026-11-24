Sport
Kirchberg Rocks rocken den Unterland-Cup
Zwei Teams, zwei Turniersiege – besser hätte die Premiere des Unterland-Cups für die Kirchberg Rocks nicht laufen können. Beim Nachwuchsturnier am 22. November in der HAK Wörgl ließen die jungen Basketballer aus Kirchberg die starke Konkurrenz hinter sich.
In der U12 setzte sich das Team von Christian Hirzinger gegen die Unterland Baskets aus Wörgl und die Kufstein Towers durch. Auch die U14 unter Reini Öttl hatte die Nase vorn und verwies Kufstein und Schwaz auf die Plätze zwei und drei.
Das Siegerteam der U14.
Dabei war auf den Trainerbänken der Konkurrenz reichlich Basketball-Erfahrung vertreten: Bei den Kufstein Towers waren mit Bundesliga-Trainer Xavi Mascaro und Co-Trainer Andreas Walter gleich zwei namhafte Coaches an der Seitenlinie. Organisiert wurde der Cup vom ehemaligen Towers-Spieler Fabio Thaler, der bei der U12 auch als Schiedsrichter fungierte.
Umso bemerkenswerter ist der Doppelsieg der Kirchberg Rocks – ganz von ungefähr kommt er aber nicht. Christian Hirzinger und Reini Öttl leisten hier seit Jahren engagierte Nachwuchsarbeit. Der Zulauf in Kirchberg ist groß, die Begeisterung ebenso. Und der Erfolg spricht für sich.
Das Siegerteam der U12.