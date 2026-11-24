Dabei war auf den Trainerbänken der Konkurrenz reichlich Basketball-Erfahrung vertreten: Bei den Kufstein Towers waren mit Bundesliga-Trainer Xavi Mascaro und Co-Trainer Andreas Walter gleich zwei namhafte Coaches an der Seitenlinie. Organisiert wurde der Cup vom ehemaligen Towers-Spieler Fabio Thaler, der bei der U12 auch als Schiedsrichter fungierte.



Umso bemerkenswerter ist der Doppelsieg der Kirchberg Rocks – ganz von ungefähr kommt er aber nicht. Christian Hirzinger und Reini Öttl leisten hier seit Jahren engagierte Nachwuchsarbeit. Der Zulauf in Kirchberg ist groß, die Begeisterung ebenso. Und der Erfolg spricht für sich.