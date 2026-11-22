Die Athletin des Triathlonvereins Kitzbühel gewann den ÖTRV-Cup in der Schülergruppe C und stand damit ganz oben am Stockerl. Dafür wurde sie nun im Rahmen der ÖTRV-Cup-Siegerehrung im Spiegelsaal des Wiener Hauses des Sports ausgezeichnet.

Auch ihr Verein durfte jubeln: Im ÖTRV-Vereinscup 2026 erreichte der Triathlonverein Kitzbühel den fünften Platz. Die „triyoungstars“ waren heuer bei Bewerben in acht österreichischen Orten am Start. Die Ehrung bildete den Abschluss einer erfolgreichen Saison.Die Vorbereitungen für 2027 laufen bereits.