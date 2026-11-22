Der St. Johanner Taekwondo-Kämpfer Pierre Pock ist international weiter auf Erfolgskurs. Nach Gold bei den Euregio Open in Innsbruck sicherte er sich nun auch bei einem Weltranglistenturnier in Zagreb einen Podestplatz. Als nächstes wartet die U21-Europameisterschaft.



Beim renommierten 30th Zagreb Croatia Open Mitte November stellte sich Pierre Pock der internationalen Konkurrenz. Mehr als 800 Sportler aus zahlreichen Nationen waren bei dem hochkarätigen Turnier in Kroatien am Start. In der Junioren-Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm überzeugte der St. Johanner mit starken Kämpfen und durfte sich am Ende über den hervorragenden dritten Platz freuen.



Bereits im Oktober hatte Pock seine gute Form unter Beweis gestellt. Bei den internationalen Euregio Open in Innsbruck kämpfte er sich souverän zur Goldmedaille.



Die jüngsten Erfolge blieben nicht unbelohnt: Pierre Pock wurde für die U21-Europameisterschaft nominiert, die am 15. Dezember in Split (Kroatien) stattfindet.