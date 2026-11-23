Adler dreimal in Folge ohne Punkte
Nach zuletzt starken Auftritten vor heimischem Publikum ist bei den Adlern etwas Sand ins Getriebe geraten. Bereits am Dienstag mussten sich die Kitzbüheler den Wipptal Broncos aus Sterzing mit 2:3 geschlagen geben. Es war die erste Heimniederlage seit dem Saisonauftakt im September.
Mit dem Ziel, wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren, reisten die Adler anschließend nach Kroatien. Dort warteten gleich zwei Auswärtsspiele gegen den KHL Sisak. Doch vor jeweils mehr als 1.500 Zuschauern gab es für die Kitzbüheler nichts zu holen.
Zweimal früh in Rückstand
Im ersten Match gerieten die Adler früh mit 0:2 in Rückstand. Zwar sorgte Bernhard Posch im Schlussdrittel mit seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3 noch einmal für Hoffnung, doch die Hausherren ließen nichts mehr anbrennen und feierten einen deutlichen 5:1-Erfolg.
Auch im zweiten Duell lief es nicht besser. Erneut lagen die Kitzbüheler nach dem ersten Drittel mit 0:2 zurück. Obwohl sie im Mittelabschnitt mehr Spielanteile und Chancen verzeichneten, gelang ihnen kein Treffer. Stattdessen erhöhte Sisak kurz vor der zweiten Pause auf 3:0. Im Schlussdrittel machten die Kroaten schließlich alles klar. Matic Podlipnik gelang praktisch mit der Schlusssirene nur noch der Ehrentreffer zum 1:4.
Besonders das Überzahlspiel bereitet den Adlern derzeit Sorgen. „Leider gelingt es uns momentan nicht, in Überzahl ein Tor zu erzielen. Das müssen wir ändern“, erklärte Kapitän Jan Lattner. Durch die beiden Niederlagen zog Sisak in der Tabelle an den Kitzbühelern vorbei, die damit auf den sechsten Platz abrutschten.
Viel Zeit zum Grübeln bleibt nicht. Bereits am Donnerstag, 26. November, wartet mit Asiago im Sportpark Kitzbühel (19.30 Uhr) die nächste schwierige Aufgabe.