"Wir haben heute 60 Minuten Gas gegeben und unser Torhüter hat eine wirklich gute Leistung gezeigt. Wir müssen genau so weiterarbeiten und wissen, dass wir zuhause sehr stark sind. Der Sieg war heute sehr wichtig für uns, denn die zwei Punkte können wir gut gebrauchen“, meinte Lattner.



Am Dienstag wartet gegen die Wipptal Broncos schon das nächste Heimspiel, bei dem erneut ein Sieg gelingen soll. „Nach einem freien Tag morgen heißt es, weiter gut zu trainieren. Dann werden wir am Dienstag wieder bereit sein und alles geben“, führt Lattner an.



So lief die Partie:

Das erste Spieldrittel verlief noch nicht ganz nach Wunsch für die Kitzbüheler. Ahmet Jakupovic erzielte in der achten Spielminute die Führung der Gäste aus Jesenice. Kapitän Jan Lattner sorgte zwar nur fünf Minuten später für den Ausgleich zum 1:1, doch nur Sekunden später musste Mario Ebner auf die Strafbank, sodass die Gäste in Überzahl agieren konnten. Der Treffer ließ nicht lange auf sich warten und so ging es nach dem Tor von Aleksandar Magovac mit einem Stand von 1:2 in die erste Pause.