Mitte November ging im Bundesleistungszentrum Curling in Kitzbühel die Österreichische Staatsmeisterschaft der Damen über die Bühne. Ausgetragen wurde die Meisterschaft des Österreichischen Curling Verbands (ÖCV) vom Kitzbühel Curling Club. Vier Teams kämpften um den Titel: der Ottakringer Curling Club (OCC), der Curling Club Steyr (CCS) sowie zwei Teams des Kitzbühel Curling Club (KCC).



Den Staatsmeistertitel sicherte sich das Team des OCC mit Hannah Augustin, Johanna Höss, Hannah Wittibschläger und Julia Kotek. Silber ging an den Kitzbühel Curling Club mit Verena Pflügler, Teresa Treichl, Lisa Auer, Franka Nestler und Leonie Fuchs. Bronze holte sich der CCS.



Platz vier belegte das zweite Kitzbüheler Team – ein Damenteam, dessen Spielerinnen auch Mitglieder des Österreichischen Gehörlosensportverbands (ÖGSV) sind. Für sie war die Meisterschaft eine wichtige Standortbestimmung: Im Jänner 2027 vertritt das Team Österreich bei den Deaflympics in Innsbruck.



Die Zuschauer sahen drei Tage lang tolle Spiele, geprägt von viel Einsatz, Fairness und Spaß am Curling.



„Wir haben die Staatsmeisterschaft gerne für den ÖCV ausgerichtet und gratulieren dem OCC herzlich zum Titel und sind stolz auf unsere beiden Teams. Besonders freut uns, dass unsere Gehörlosen-Damen hier wertvolle Wettkampfpraxis für die Deaflympics in Innsbruck sammeln konnten“, erklärte Alois Genner, Präsident des Kitzbühel Curling Club.