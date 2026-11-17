Dreimal pro Woche spulen die beiden Schwimmtalente Sissi und Marlies Brenner im Fieberbrunner Aubad ihre Längen ab. Die Freude über die Unterstützung der Gemeinde ist riesen groß.
Schwimmtalente sagen auf besondere Weise Danke
Seit elf Jahren dreht sich im Leben von Sissi und Marlies Brenner vieles ums Schwimmen. Die beiden Schwestern aus Fieberbrunn haben ihre Leidenschaft längst zum Leistungssport gemacht. Sechsmal pro Woche stehen jeweils eineinhalb bis zwei Stunden Training auf dem Programm. Beide gehören dem Tiroler Landeskader an.
Seit September gehen die beiden sportlich neue Wege. Nach vielen Jahren beim WSV St. Johann schwimmen sie nun für den SCIKB Innsbruck. Damit verbunden ist allerdings eine große organisatorische Herausforderung: Sechsmal wöchentlich nach Innsbruck zum Training zu fahren, lässt sich mit Schule und Ausbildung kaum vereinbaren.
Umso größer war die Freude, als die Gemeinde Fieberbrunn den beiden Nachwuchstalenten unkompliziert ihre Unterstützung zusagte. Dreimal pro Woche dürfen Sissi und Marlies nun im heimischen Aubad trainieren – und haben dafür sogar eine eigene Schwimmbahn zur Verfügung. Die übrigen drei Trainingseinheiten absolvieren sie im Landessportcenter Innsbruck.
Ein Holzpferd als Dankeschön
Für die beiden Schwestern ist diese Unterstützung alles andere als selbstverständlich. „Es ist ein wunderschönes Gefühl, wenn man als Sportlerin von seiner Heimatgemeinde so viel Unterstützung und Wertschätzung erfährt. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen“, bedanken sich die beiden bei der Gemeinde und dem gesamten Aubad-Team.
Doch Sissi und Marlies wollten es nicht bei Worten belassen. Um ihrer Heimatgemeinde auch etwas zurückzugeben, überlegten sie sich eine besondere Geste: Sie schenkten dem Kindergarten Fieberbrunn ein großes Holzpferd für den Garten.
Damit möchten die beiden nicht nur ihre Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, sondern vor allem den jüngsten Fieberbrunnern eine Freude bereiten. Ihre Hoffnung: dass das neue Holzpferd künftig für viele strahlende Kinderaugen sorgt und noch lange ein beliebter Spielgefährte bleibt.