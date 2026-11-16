Die Fußballschuhe werden vorerst eingepackt, auf den Fußballplätzen kehrt Winterruhe ein. Mit Ausnahme der beiden Regionalliga-Teams Kitzbühel und St. Johann haben die Bezirksvereine ihre Herbstsaison bereits abgeschlossen. Ein Blick auf die Tabellen zeigt: Während einige Mannschaften mit breiter Brust überwintern, wartet auf andere im Frühjahr noch jede Menge Arbeit.



Zwei Teams an der Spitze

Die wohl beeindruckendste Herbstbilanz liefert Oberndorf. Mit einem komfortablen Vorsprung von elf Punkten auf den ersten Verfolger führt die Mannschaft die 2. Gebietsliga Ost souverän an. Der Aufstieg ist damit in greifbare Nähe gerückt, auch wenn im Frühjahr noch einige Hürden warten.



Ebenfalls Grund zum Feiern hat Westendorf. Die Brixentaler sicherten sich in der 2. Landesliga den Herbstmeistertitel und dürfen mit dem bisherigen Saisonverlauf mehr als zufrieden sein. Weniger erfreulich verlief die Hinrunde für die Kitzbüheler Juniors, die auf Tabellenplatz elf überwintern.



Reith führt starkes Bezirksquartett an

Besonders spannend verspricht die zweite Saisonhälfte in der 1. Gebietsliga Ost zu werden. Gleich vier Bezirksvereine mischen im Spitzenfeld mit. Als bestplatzierte Mannschaft überwintert Reith auf Rang zwei. Nur einen Punkt dahinter lauern die Pillerseetaler auf Platz drei, gefolgt von St. Johanns 1b, die ebenfalls lediglich einen Zähler Rückstand aufweist. Auch Hopfgarten durfte zum Abschluss noch jubeln und verbesserte sich auf den fünften Tabellenplatz.



Weniger rosig sieht es für die übrigen Bezirksvertreter aus. Going, Hochfilzen, Kössen, Kirchdorf 1b und Waidring belegen die Plätze acht bis 13. Für sie gilt es im Frühjahr, möglichst rasch Punkte zu sammeln und sich von der hinteren Tabellenregion abzusetzen.



Sorgenfalten in der 1. Landesliga Ost

In der 1. Landesliga Ost verlief die Herbstsaison für die Bezirksvereine durchwachsen. Zum Abschluss stand nach dem Derby zwischen Kirchdorf und Kirchberg noch das Duell zwischen Kirchberg und Brixen auf dem Programm, das mit einer Punkteteilung endete.

Am besten schlugen sich noch die Kirchdorfer, die auf Tabellenplatz acht überwintern. Kirchberg muss sich hingegen mit Rang zwölf zufriedengeben. Besonders schwierig gestaltete sich die Hinrunde für Brixen. Die Mannschaft bildet das Tabellenschlusslicht und steht im Frühjahr entsprechend unter Zugzwang.



Damen verabschieden sich in die Winterpause

Auch im Frauenfußball ist die Herbstmeisterschaft abgeschlossen. Die SPG Brixental darf mit Rang vier in der Frauen Landesliga auf eine erfolgreiche erste Saisonhälfte zurückblicken.



In der Frauen Reserve Liga landete Waidring auf dem sechsten Tabellenplatz, während Kössen auf Rang acht überwintert.



Bis zum Wiederbeginn bleibt nun Zeit, Kräfte zu sammeln und an den Schwachstellen zu arbeiten. Denn eines steht fest: Entschieden ist nach der Herbstmeisterschaft noch lange nichts.