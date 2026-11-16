Später Joker-Treffer rettet St. Johann einen Punkt
Nach der deutlichen 0:4-Auswärtsniederlage in Hohenems wollte der SK St. Johann in der Regionalliga West wieder ein Erfolgserlebnis feiern. Beim FC Kufstein wartete allerdings eine schwierige Aufgabe auf die Mannschaft von Trainer Norbert Frey. Bereits das erste Aufeinandertreffen Anfang August hatten die Kufsteiner im St. Johanner Koasastadion mit 3:1 für sich entschieden.
Nach dem Rückschlag in Vorarlberg wollte St. Johann wieder an jene Leistungen anknüpfen, mit denen die Mannschaft unter anderem beim 2:0-Derbysieg gegen Kitzbühel überzeugt hatte. Allerdings übernahmen zunächst die Hausherren das Kommando. Kufstein hatte mehr Ballbesitz, bestimmte über weite Strecken das Spielgeschehen und versuchte, die Defensive der Gäste unter Druck zu setzen. St. Johann hielt jedoch mit einer kompakten Mannschaftsleistung dagegen und ließ nur wenige klare Möglichkeiten zu. Für einen der gefährlicheren Momente sorgte Marcel Prosic, dessen Freistoß nur knapp am langen Pfosten vorbeiging.
Aufregung gab es zudem bei einer strittigen Szene, als ein vermeintlicher Treffer der St. Johanner wegen einer Abseitsentscheidung nicht anerkannt wurde. Trainer Norbert Frey wollte sich darüber nach der Partie allerdings nicht lange ärgern. „Der Schiedsrichter hat es so entschieden“, kommentierte der St. Johanner Coach die Situation knapp.
So ging es nach einer umkämpften ersten Halbzeit mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen.
Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber zunächst die spielbestimmende Mannschaft. Allerdings gelang es St. Johann zunehmend besser, gefährliche Situationen vor dem eigenen Tor zu verhindern. „Sie hatten nach wie vor mehr vom Spiel. Die brenzligen Situationen in und um unseren Strafraum sind aber weniger geworden“, erklärte Frey.
Dennoch mussten die Gäste in der 72. Minute einen Rückschlag hinnehmen. Nach einem Freistoß löste sich Brahima Diallo von seinem Gegenspieler und brachte Kufstein aus kurzer Distanz mit 1:0 in Führung. Damit schien sich die Partie erneut zugunsten der Hausherren zu entwickeln. Doch St. Johann gab sich nicht geschlagen. Trainer Frey hatte bereits in der 74. Minute mit zwei Wechseln reagiert. Christian Pauli kam für Maximilian Seeber ins Spiel, Nico Berger ersetzte Eric-Vasi Capeti.
In der 85. Minute nutzte Berger eine Situation nach einem ruhenden Ball und traf mit einem Schuss ins kurze Eck zum viel umjubelten 1:1 Ausgleich. Für Berger war es ein Treffer zum denkbar wichtigen Zeitpunkt. Nur elf Minuten nach seiner Einwechslung sorgte er dafür, dass St. Johann wieder auf einen Punktgewinn hoffen durfte.
Frey freute sich über das glückliche Händchen bei seinem Wechsel, wollte den Erfolg aber keinesfalls auf eine einzelne Personalentscheidung reduzieren. „Natürlich probierst du als Trainer alles, stellst im besten Gewissen um. Wer unterm Strich das Tor erzielt, ist aber sekundär. Wichtig ist, dass wir noch zum Ausgleich gekommen sind“, betonte der Trainer.
Nach dem Ausgleich drängte Kufstein noch einmal auf den Siegtreffer. Die Hausherren kamen in der Schlussphase zu mehreren guten Möglichkeiten, konnten diese jedoch nicht mehr verwerten. St. Johann musste in der Nachspielzeit außerdem einen weiteren Rückschlag hinnehmen: Mohamed Chedi Hamad Afifeh sah in der 96. Minute nach einem Foulspiel die Gelb-Rote Karte.
Am Ergebnis änderte das nichts mehr. Nach dem Schlusspfiff stand ein hart erkämpftes 1:1-Unentschieden fest.
Für die St. Johanner ist der Punktgewinn vor allem nach der deutlichen Niederlage in Hohenems ein positives Zeichen. Zwar hatte Kufstein über weite Strecken mehr vom Spiel und die besseren Möglichkeiten, doch die Mannschaft von Norbert Frey bewies erneut Kampfgeist und gab sich auch nach dem späten Rückstand nicht geschlagen.
Während die Kufsteiner einem verpassten Heimsieg nachtrauerten, durfte sich der Regionalliga Aufsteiger über einen wichtigen Auswärtspunkt freuen. Gegen einen Gegner, dem man im ersten Saisonduell noch mit 1:3 unterlegen war, zeigte St. Johann diesmal eine deutlich bessere Ausbeute.