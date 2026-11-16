Aufregung gab es zudem bei einer strittigen Szene, als ein vermeintlicher Treffer der St. Johanner wegen einer Abseitsentscheidung nicht anerkannt wurde. Trainer Norbert Frey wollte sich darüber nach der Partie allerdings nicht lange ärgern. „Der Schiedsrichter hat es so entschieden“, kommentierte der St. Johanner Coach die Situation knapp.



So ging es nach einer umkämpften ersten Halbzeit mit einem torlosen Unentschieden in die Kabinen.



Auch nach dem Seitenwechsel blieben die Gastgeber zunächst die spielbestimmende Mannschaft. Allerdings gelang es St. Johann zunehmend besser, gefährliche Situationen vor dem eigenen Tor zu verhindern. „Sie hatten nach wie vor mehr vom Spiel. Die brenzligen Situationen in und um unseren Strafraum sind aber weniger geworden“, erklärte Frey.



Dennoch mussten die Gäste in der 72. Minute einen Rückschlag hinnehmen. Nach einem Freistoß löste sich Brahima Diallo von seinem Gegenspieler und brachte Kufstein aus kurzer Distanz mit 1:0 in Führung. Damit schien sich die Partie erneut zugunsten der Hausherren zu entwickeln. Doch St. Johann gab sich nicht geschlagen. Trainer Frey hatte bereits in der 74. Minute mit zwei Wechseln reagiert. Christian Pauli kam für Maximilian Seeber ins Spiel, Nico Berger ersetzte Eric-Vasi Capeti.