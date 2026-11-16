Ein Vereinsjahr auf zwei Rädern
Ein abwechslungsreiches Vereinsjahr liegt hinter den Pillerseetalbikern. Neben zahlreichen gemeinsamen Ausfahrten und geselligen Treffen standen auch sportliche Erfolge auf dem Programm.
Traditionell starteten die Pillerseetalbiker im April in die gemeinsame Radsaison. Während bei der ersten Ausfahrt noch eine überschaubare Gruppe unterwegs war, stieg die Beteiligung im Laufe des Sommers stetig an. Auch abseits der offiziellen Vereinstouren trafen sich die Mitglieder regelmäßig zu gemeinsamen Ausfahrten.
Ein Höhepunkt des Vereinsjahres war der viertägige Radausflug Mitte Juni nach St. Gilgen am Wolfgangsee. Insgesamt 34 Mitglieder nahmen daran teil. Während der Großteil bequem mit dem Reisebus anreiste, ließ es sich eine Gruppe nicht nehmen, bereits die Anfahrt mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die Begeisterung war so groß, dass auch im kommenden Jahr wieder ein Ausflug geplant ist.
Den Abschluss der gemeinsamen Radsaison bildete eine Tour über das Raintal und die Lämmerbichlalm zu den Grundalmen im Pletzergraben. Bei einem gemütlichen Grillnachmittag ließ die Gruppe den Radsommer ausklingen.
Auch sportlich konnten die Pillerseetalbiker aufzeigen. Mehrere Mitglieder waren bei verschiedenen Radrennen am Start. Eine besondere Veränderung gab es beim Lauf rund um die Buchensteinwand: Erstmals nach 23 Jahren lag die Organisation nicht mehr in den Händen der Pillerseetalbiker. Die Veranstaltung wurde vom Fieberbrunner Verein Körperkult übernommen, während die Biker weiterhin unterstützend mitwirkten. Für einen sportlichen Höhepunkt sorgten Felix, David und Paul Günther, die sich den Sieg in der Staffel-
wertung sicherten.