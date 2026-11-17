Nach dem Slalom in Levi strahlte Valentina Rings-Wanner glücklich in die Kamera und jubelte über ihre allerersten Weltcup-Punkte.Foto: Ski Austria
Historischer Erfolg für Valentina Rings-Wanner
Nördlich des Polarkreises durfte sich Valentina Rings-Wanner über einen ganz besonderen Meilenstein in ihrer noch jungen Karriere freuen. In ihrem siebten Weltcuprennen schaffte es die Kitzbühelerin erstmals in die Punkteränge. Mit Platz 23 beim Slalom in Levi sammelte die Athletin des Kitzbüheler Ski Clubs ihre ersten acht Weltcuppunkte.
Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als einfach. Mit der hohen Startnummer 70 ging Rings-Wanner ins Rennen und überraschte bereits im ersten Durchgang mit einer starken Leistung. Als 29. qualifizierte sie sich für das Finale der besten 30 und legte damit den Grundstein für ihren bislang größten Weltcuperfolg.
Im zweiten Durchgang machte sich dann allerdings die Nervosität bemerkbar. „Ich bin megahappy“, strahlte die Kitzbühelerin anschließend im ORF-Interview mit Karina Toth. Gleichzeitig zeigte sie sich selbstkritisch: „Wäre ich noch cooler geblieben, wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen.“ Den mentalen Kampf habe sie im Finale nicht ganz so bewältigen können wie erhofft. Die Freude über die ersten Weltcuppunkte überwog dennoch deutlich.
Besonders emotional wurde es, als sich Rings-Wanner bei ihren Eltern bedankte: „Danke Mama, danke Papa! Ich hoffe, das nächste Mal kommt ihr wieder mit und dann werden es auch mehr Punkte – hoffentlich.“
Ein Blick in die Skigeschichte
Mit ihrem Erfolg reiht sich Rings-Wanner in eine überschaubare Zahl von Kitzbüheler Skirennläuferinnen ein, die im alpinen Weltcup aufzeigen konnten. Vor ihr gelang dies unter anderem Carolina Dummer, die sechsmal in die Punkteränge fuhr. Dajana Dengscherz erreichte zweimal Platz 30. Noch weiter zurück reicht die Geschichte von Helene Graswander, heute Schlechter, die 1973 beim Slalom in Maribor den ausgezeichneten zehnten Platz belegte.
Eine besondere Rolle nimmt auch die legendäre Christl Haas ein. Die Olympiasiegerin startete zu Beginn ihrer Karriere für den Kitzbüheler Ski Club, wechselte später jedoch zum SC St. Johann. Ihre Erfolge stammen allerdings aus einer Zeit vor der Einführung des alpinen Weltcups im Jahr 1967.
Für Valentina Rings-Wanner soll der Erfolg in Finnland jedenfalls erst der Anfang sein. Bereits am Samstag, 21. November, bietet sich beim Weltcup-Slalom in Gurgl die nächste Gelegenheit, weitere Punkte zu sammeln.
Manuel Feller ließ den Slalom in Levi übrigens aus. Der Trainingsrückstand nach seiner Rückenverletzung sei einfach noch zu groß, erklärte der Fieberbrunner. Ob er bereits in Gurgl sein Comeback geben wird, war zu Redaktionsschluss noch offen.