Dramatischer hätte der Abschluss der Herbstsaison für St. Johann kaum verlaufen können. Im letzten Spiel des Jahres empfing die Mannschaft von Trainer Norbert Frey die Altach Juniors im Koasastadion und musste sich trotz zweimaliger Führung mit 2:3 geschlagen geben. Besonders bitter: Der entscheidende Gegentreffer fiel erst in der vierten Minute der Nachspielzeit. Damit verpassten die St. Johanner einen versöhnlichen Jahresabschluss, dürfen als Regionalli ...