Besser hätte der Abschluss der Herbstsaison für Kitzbühel kaum laufen können. Im letzten Meisterschaftsspiel des Jahres gastierte die Mannschaft von Trainer Michael Baur in Fügen und setzte sich mit 2:0 durch. Nach einer durchwachsenen ersten Halbzeit steigerten sich die Kitzbüheler nach dem Seitenwechsel deutlich und sicherten sich dank der Treffer von Stefan Lauf und Deniss Stradins drei weitere Punkte. Damit verabschiedet sich Kitzbühel mit drei Siegen in F ...