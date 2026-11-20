Eisiges Get-together: KCC lud ein
Unter dem Motto „Selbst aufs Eis“ fanden sich kürzlich einige Sponsoren und Freunde des KCC in der Trainingshalle im Sportpark Kitzbühel zusammen, um die Sportart einmal auszutesten. Instruiert wurden die Curling-Leihen von dem KCC-Mitglied Christoph Neumayr, der für die Jugendmannschaft spielt, und dem Ersatzmitglied der Nationalmannschaft Johannes Kramlinger. Nach einer kurzen Einspielphase versuchten sich die Gäste eifrig an ihrem ersten Match. Das Fazit: Curling ist gar nicht so leicht, wie es vielleicht aussieht.
Das kleine Curling-1x1
„Es gibt schon sehr viele Regeln“, gab der Clubpräsident Alois Genner zu. Die wichtigsten wurden beim gemeinsamen Treffen erklärt. „Pro Team gibt es fünf Spieler, vier sind aktiv auf dem Eis. Jeder im Team hat seine fixe Position und spielt pro Runde zwei Steine. Derjenige, der die Position vier hat und somit den letzten Stein spielt ist meistens der Teamkapitän. Alle die nicht gerade stoßen, müssen wischen.“ Eine besonders verantwortungsbewusste Position sei die des Skips. „Der Skip steht hinten im Haus und beobachtet ganz genau, wie der Stein läuft und gibt die Anweisungen, wie stark gewischt werden soll, damit eine möglichst gute Platzierung des Steins erzielt werden kann.“
Der Countdown läuft
In der Nationalmannschaft obliegt diese Aufgabe Jonas Backofen, der ebenfalls beim Get-together dabei war. Gerade aus Schottland zurückgekommen dreht sich schon wieder alles um das nächste Turnier. Vor der im März nächsten Jahres anstehenden Weltmeisterschaft in Kanada seien noch fünf Vorbereitungsturniere geplant. „Wir haben schon ein Resümee vom WM-Qualifikationsspiel gezogen und arbeiten jetzt aktiv daran, unsere Schwachstellen auszumerzen und unsere Stärken noch mehr auszubauen“, so Backofen. Zweimal die Woche wird fix im Sportpark trainiert, gelegentlich werden auch noch Einheiten am Wochenende eingeschoben.
Total im WM-Fieber
Alles für ein gutes Ergebnis in Kanada. Die 18 besten Nationen weltweit werden dort um den Titel kämpfen, die 14 besten steigen auf. Das ist auch das Ziel für die österreichische Mannschaft. „Aufzusteigen streben wir an, alles darüber hinaus wäre ein willkommener Bonus“, meinte der Nationalspieler. Die Qualifikation für die Weltmeisterschaft sei an sich schon ein großer Schritt für den Curling-Sport in Österreich, sei es als Vorbild für die Jugend oder als Möglichkeit für die Teilnahme an den Olympischen Spielen.
Positive Erinnerungen hegt die Mannschaft bereits an die letzte WM, die 2025 ebenfalls in Kanada stattgefunden hat. Alle zwei Jahre werden die Weltmeisterschaften dort ausgetragen, was die Bedeutung des Sports für das Land umso deutlicher macht. Curling ist dort Nationalsport, es sind bis zu 6000 Leute vor Ort im Stadion dabei. „Letztes Jahr waren wir die Underdogs, das lieben die Kanadier. Die Stimmung war also immer toll!“, erinnerte sich Backofen. Durch die vielen Zuschauer müsse die Halle teilweise abgekühlt werden, die Spieler würden deshalb auch Handtücher mit aufs Eis nehmen.
Zusammenhalt erfolgreich gestärkt
Die Begeisterung für den Sport spürte man nach der Veranstaltung des KCC auch bei den Sponsoren und so konnte der Abend ausgelassen ausklingen. Für die anstehenden Turniere hat der Curling Clubs auf jeden Fall weiterhin tatkräftige Unterstützung - wenn auch weiterhin abseits vom Eis.