Wenn am Wochenende die Biathleten in die Saison starten, ist erstmals auch Lara Wagner mit dabei. Die Kitzbühelerin hat sich bei den Qualifikationsrennen im finnischen Vuokatti durchgesetzt und steht somit erstmals schon zum Saisonauftakt im österreichischen Weltcupaufgebot. Für die 24-jährige Biologon-Athletin ist das ein besonderer Erfolg, denn in den vergangenen Jahren musste sie sich ihren Weg in die höchste Biathlonklasse meist erst über den IBU-Cup erk ...