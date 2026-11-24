Adler gewinnen Overtimekrimi gegen Jesenice

Zuhause läuft es weiter wie am Schnürchen. Im Duell der 17. Runde der Alps Hockey League gegen den Tabellenführer aus Jesenice holen die Adler einen verdienten 5:4-Sieg in der Overtime. Zum Matchwinner am Samstagabend wurde der 21-jährige Stürmer Elliot Stahlberg, der in der 62. Minute den Siegtreffer erzielte.

In einer engen Partie lagen die Adler nach dem ersten Drittel 1:2 zurück, kämpften sich in weiterer Folge zurück und führten bereits mit 4:2. Am Ende musste die Entscheidung allerdings in der Overtime fallen, wo Stahlberg im Powerplay nach Vorarbeit von Matic Podlipnik den Siegestreffer schoss. Kapitän Jan Lattner, der das erste Tor der Kitzbüheler erzielt hatte, schilderte im anschließenden Interview seine Einschätzung zum Spiel.

„Wir haben heute 60 Minuten Gas gegeben und unser Torhüter hat eine wirklich gute Leistung gezeigt. Wir müssen genau so weiterarbeiten und wissen, dass wir zuhause sehr stark sind. Der Sieg war heute sehr wichtig für uns, denn die zwei Punkte können wir gut gebrauchen“, meinte Lattner.

Am Dienstag wartet gegen die Wipptal Broncos schon das nächste Heimspiel, bei dem erneut ein Sieg gelingen soll. „Nach einem freien Tag morgen heißt es, weiter gut zu trainieren. Dann werden wir am Dienstag wieder bereit sein und alles geben“, führt Lattner an.

So lief die Partie:

Das erste Spieldrittel verlief noch nicht ganz nach Wunsch für die Kitzbüheler. Ahmet Jakupovic erzielte in der achten Spielminute die Führung der Gäste aus Jesenice. Kapitän Jan Lattner sorgte zwar nur fünf Minuten später für den Ausgleich zum 1:1, doch nur Sekunden später musste Mario Ebner auf die Strafbank, sodass die Gäste in Überzahl agieren konnten. Der Treffer ließ nicht lange auf sich warten und so ging es nach dem Tor von Aleksandar Magovac mit einem Stand von 1:2 in die erste Pause.

Es bleibt spannend bis zum Schluss

Im zweiten Spielabschnitt kamen die Adler energetisch aus der Kabine. Nach gerade einmal 21 Sekunden erzielte Alexander Höller den Ausgleich für die Tiroler. In dieser Tonart ging es auch weiter, denn Erik Wittwer (26.) und Clemens Krainz (28.) durften sich jeweils über einen Treffer freuen. Zur Halbzeit des Spiels führten die Adler mit 4:2, gegen Ende des Mitteldrittels kamen die Gäste aber wieder heran. Jakupovic sorgte mit seinem zweiten Treffer des Abends für den 4:3-Pausenstand.

Im dritten Spielabschnitt taten sich die Adler wieder etwas schwerer und die Gäste erarbeiteten sich deutlich mehr Torchancen. In der 54. Minute schlug Erik Svetina zu und sorgte damit für den 4:4-Ausgleich. Ein weiterer Treffer wollte innerhalb der 60 Minuten nicht mehr fallen, weshalb die Entscheidung in die Overtime vertagt wurde. Nach einer Strafe von Robert Sabolic durften die Adler mit einem Mann mehr agieren und schossen wenig später den 5:4-Siegestreffer. Elliot Stahlberg war nach Zuspiel von Matic Podlipnik der gefeierte Held.