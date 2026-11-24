SPG-Damen feiern dritten Sieg im dritten Spiel
ie Damenmannschaft der SPG Kitzbühel-Kufstein ist erfolgreich in die neue Eishockeysaison gestartet. Nach dem dritten Meistertitel in Folge in der DEBL 2 lautet das Ziel für heuer: Aller guten Dinge sind vier.
Die ersten beiden Meisterschaftsspiele entschied die SPG für sich. Gegen die Villach Lady Hawks setzte sich das Team rund um Claudia Wirl mit 5:3 durch, gegen die Eagles Salzburg folgte ein überzeugender 4:1-Erfolg. Auch im Tiroler Derby gegen die Red Angels Innsbruck behielten die Kitzbühelerinnen auswärts klar die Oberhand: Sie gewannen mit 11:3 und stehen damit nach drei Spielen noch ohne Punktverlust da.
Vorausgegangen war eine intensive Saisonvorbereitung mit regelmäßigem Trockentraining und einem Trainingslager in Südtirol. Der Kader vereint erfahrene Spielerinnen mit jungen Talenten. Verstärkung kam zudem von drei jungen Neuzugängen aus dem Raum Innsbruck.
Erfreulich entwickelt sich auch die Nachwuchsarbeit: Gleich sechs Spielerinnen wurden zu Trainingslagern der österreichischen U14- beziehungsweise U16-Nationalteams einberufen. Trainerin Claudia Wirl freut sich darauf, die jungen Spielerinnen weiterzuentwickeln und ihnen im Meisterschaftsbetrieb wertvolle Spielpraxis zu ermöglichen. Gleichzeitig wolle man an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen und wieder ganz vorne mitspielen.
Weiter geht es für die SPG am 29. November mit dem Auswärtsspiel gegen die Eagles Salzburg.