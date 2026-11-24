Rund 120 Mitglieder folgten der Einladung des Kitzbüheler Ski Clubs zum 18. Clubabend im Rasmushof.



KSC-Präsident Michael Huber eröffnete das Programm mit einer Frage: Können Museen in einer digitalen Welt noch Menschen begeistern? Er sprach er über die Verbindung von historischen Ausstellungsstücken und sozialen Medien.



Jan Überall berichtete von seinen ersten 75 Tagen als Generalsekretär des Österreichischen Skiverbandes. Ein Wechsel aus Kitzbühel sei für ihn zunächst kaum vorstellbar gewesen. Schließlich erkannte er darin aber auch eine Chance für den Kitzbüheler Ski Club und dessen Selbstständigkeit.



Bürgermeister Klaus Winkler nahm die Zuhörer mit zur Tour de France, die er bereits 14 Mal vor Ort erlebt hat. Besonders eindrucksvoll schilderte er die Atmosphäre bei der Bergankunft in Alpe d’Huez: Rund 600.000 Fans säumten heuer die 21 Kehren.



Skitourismusforscher Günther Aigner setzte sich abschließend mit der Entwicklung des Skisports und den Folgen des Klimawandels auseinander.