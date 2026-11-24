Foto: Günter Standl
24. November 2026
Der Winter hat noch lange nicht ausgedient
In unserer Region muss man niemandem erklären, warum Schnee wichtig ist. Liegt genug auf den Bergen, zieht es Skifahrer auf die Pisten. Davon profitieren nicht nur die Bergbahnen, sondern auch Skischulen, Hotels, Gasthäuser, Sportgeschäfte und viele weitere Betriebe.
Doch wie schaut die Zukunft des Skifahrens aus? Werden es immer weniger Skifahrer? Wird der Sport zum Luxus? Und gibt es in ein paar Jahrzehnten überhaupt noch genug Schnee? Skitourismusex ...