Bei der 43. Kirchdorfer Tischtennis-Gemeindemeisterschaft trumpften die beiden Hobbyspielerinnen Renate Grander und Monika Mark groß auf. Im A-Bewerb besiegten sie im Halbfinale die favorisierten Alexander Schett und Andreas Astl. Schließlich setzte sich Renate Grander im spannenden Endspiel knapp mit 2:1 durch. Sie gewann auch die Damenklasse vor Monika Mark, Anna-Christina Offenstein und Kathrin Keuschnigg. Die B-Klasse sicherte sich Stefan Prantl vor Daniel Schöpf und auch im Doppelbewerb sahen die Zuschauer viele schöne Ballwechsel. Hier setzte sich die Paarung Ali Egger/Michael Schwaiger knapp vor Monika Mark/Heini Ziepl durch. Den dritten Platz teilten sich Stefan Prantl/Andreas Astl und Renate Grander/Alexander Schett.